Горожан призывают повысить уровень экологической ответственности Берег бухты Парис на острове Русском очистили от мусора.

Наводили порядок на прибрежной территории сотрудники городского управления охраны окружающей среды и природопользования, а также курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии, сообщили в пресс-службе мэрии.

Вооружившись инвентарем и перчатками, участники экологической акции собрали более 400 килограммов мусора. Присоединиться к таким субботникам, кстати, может каждый.

«Акции по очистке прибрежных территорий проходят каждый год. Таким образом мы хотим вовлечь горожан к участию в проектах экологической направленности. Призываем жителей и гостей города бережно относиться к убранным территориям и оставлять место своего отдыха в чистоте», – отметил начальник управления охраны окружающей среды и природопользования Александр Волобуев.

Отдел новостей «В»

Фото управления охраны окружающей среды и природопользования /www.vlc.ru