В номерах проверяют состояние сантехники и постельного белья Гостиницы Владивостока проходят приемку на соответствие условиям размещения гостей VI Восточного экономического форума. Во вторник, 22 июня, участники межведомственной мониторинговой группы посетили ряд крупных отелей краевого центра, сообщили в пресс-службе края.

В Агентстве по туризму Приморья уточнили, что всего к работе с гостями и участниками ВЭФ-2021 планируется привлечь 25 коллективных средств размещения. Часть из них уже прошла мониторинг, остальные планируется проверить в ближайшие недели. В состав групп, проверяющих гостиницы, входят представители агентства по туризму, министерства промышленности и торговли Приморского края, Росконгресса, Роспотребнадзора, МЧС и Российской гостиничной ассоциации.

«Мы обращаем внимание на состояние номерного фонда, на соответствие присвоенной при классификации категории, на наличие тех услуг, которые необходимы участникам и гостям форума. Мы проверяем номера всех категорий – от стандарта до люкса. Обращаем внимание на наличие ремонта, состояние сантехники, наличие систем кондиционирования воздуха, предметов личной гигиены и постельного белья. Также смотрим рестораны, где гости будут как минимум завтракать. Напомню, что в гостиницах разместятся не только участники форума, но и обслуживающий персонал, который будет там работать. Необходимо, чтобы у людей были нормальные условия для отдыха», – рассказала начальник отдела развития туризма Надежда Удовенко.

Отдельно и особенно тщательно проверяется выполнение санитарных требований, обусловленных эпидемией коронавирусной инфекции. Речь идет о регулярной дезинфекции помещений, термометрии сотрудников, соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

По словам генерального менеджера одной из гостиниц Владивостока Ирины Смирновой, в настоящее время отель загружен на 56 процентов, в период проведения Восточного экономического форума ожидается 100-процентная загрузка.

Отельеры приморской столицы заинтересованы в подобных мероприятиях, поскольку в условиях ковидных ограничений гостиничный бизнес понес значительные убытки, и теперь отрасли предстоит большая работа, чтобы вернуться к показателям 2019 года.

Напомним, что шестой по счету Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке на острове Русском 2-4 сентября. Для участия организаторы планируют пригласить делегации минимум из 60 стран. По словам главы региона Олега Кожемяко, встретиться с иностранными партнерами очно, обсудить новые проекты и возможности сотрудничества крайне необходимо в современных реалиях. При этом все санитарно-эпидемиологические нормы, разумеется, будут соблюдены.

«Пройдет все в несколько усеченном варианте, исходя из эпидобстановки, но основной формат будет выдержан», – прокомментировал губернатор.

Отдел экономики «В»

Фото Ивана ДЯКИНА/ www.primorsky.ru