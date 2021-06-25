По ночам развлекательные заведения разрешено посещать только полиции, Росгвардии и МЧС Дополнительные ограничения из-за COVID-19 вводят в Приморье

В связи с ростом заболевания коронавирусом наполняемость зрительных залов в Приморье не должна превышать 50 %, треть работников из группы риска переведут на удаленку. Новые изменения в постановление о введении режима повышенной готовности в Приморском крае озвучили на заседании оперативного штаба, сообщили в пресс-службе краевого центра.

По информации регионального правительства, на 24 июня общее количество заболевших COVID-19 в Приморье с начала пандемии составило 46046 человек. В этот день было подтверждено 114 новых случаев.

Заместитель председателя правительства края Дмитрий Мариза доложил, что в связи с ростом заболеваемости и соответствующими рекомендациями Роспотребнадзора вносятся изменения в постановление от 18 марта 2021 года «О мерах по предотвращению на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции».

«Количество посетителей театров, кинозалов и других культурных учреждений края не должно превышать 50 % от общей вместимости. Необходимо перевести на удаленную работу не менее 30 % работников 65 лет и старше, а также граждан, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких, эндокринной системы, беременных. Отстранить от работы людей с признаками коронавируса, а также контактировавших с ними. Совещания следует проводить при помощи сетей связи общего пользования», – подчеркнул он.

В ночное время ограничат работу организаций общественно питания.

«С 02.00 до 06.00 необходимо обеспечить обслуживание граждан без посещений ими организаций общественного питания, за исключением расположенных в зданиях Международного аэропорта Владивосток, морского, железнодорожных вокзалов. Проводить дезинфекцию помещений не менее двух раз в течение дня», – добавил Дмитрий Мариза.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко напомнил главам муниципальных образований края и руководителям предприятий о необходимости принятия профилактических мер, которые будут сдерживать распространение инфекции.

«Необходимо активизировать работу административных комиссий, групп по контролю санитарно-эпидемиологических требований в кафе и ресторанах, общественном транспорте, торговых точках, гостиницах, на базах отдыха и в других местах массового скопления людей. Нужно ограничить проведение массовых развлекательных, зрелищных мероприятий», – обозначил глава региона и попросил подключиться к этой работе полицию, Росгвардию и МЧС.

Кстати

По словам министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями эндокринной системы, переболевших коронавирусом, на протяжении трех-шести месяцев наблюдается увеличение смертности от острых сердечно-сосудистых заболеваний.

«С 1 июля все медицинские организации совместно с территориальными фондами ОМС, страховыми медицинскими организациями должны сформировать списки таких людей и провести их дополнительное обследование. Это тест шестиминутной ходьбой, пульсоксиметрия, компьютерная томография, дополнительные биохимические исследования», – подчеркнула она.

Олег Кожемяко поручил главам муниципальных образований организовать эту работу совместно с главными врачами.

«Проводить диспансеризацию нужно организованно за один-два дня. Это необходимо сделать, чтобы впредь не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в крае», – заявил глава Приморья.

Отдел новостей

Фото Евгения КУЛЕШОВА/vlc.ru