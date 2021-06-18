И в окне – тоже выставка Приморская краевая картинная галерея в июне отмечает 55-летие

Как известно, у галереи два больших выставочных пространства – на Алеутской, 12 и на Партизанском проспекте, 12. У каждого из них свои задачи, свои особенности.

– В залах на Алеутской всегда выставлены постоянные коллекции, а также там всегда проходят самые яркие привозные проекты, – говорит заведующий выставочными залами Приморской картинной галереи на Партизанском проспекте, 12 Сергей Соловьев. – Потому на Алеутскую чаще всего идут именно на привозные проекты, а еще – до пандемии – большую часть зрителей составляли иностранцы, которым была интересна классика – русское и западноевропейское искусство. У нас же, на Партизанском, немного другая специфика. Постоянной экспозиции нет, мы открыты для менее классической, что ли, составляющей – чаще показываем выставки молодых, выставки детского рисунка. Хотя принимаем и такие масштабные проекты, как та же выставка соцреализма из фондов РосИЗО, например. В основном же наша площадка работает на чуть более молодого зрителя.

– А бывает так, что человек шел мимо, увидел афишу и зашел?

– Постоянно! Потому что мы и окна наши, выходящие на оживленный тротуар, и дорогу используем как выставочное пространство. Чаще всего это работы из Детского музейного центра, но иногда – как сейчас – выставка автопортретов, которые были созданы нашими посетителями в Ночь музеев. Каждый останавливается и приглядывается.

Мы стараемся использовать наши окна очень разумно.

– Каковы же планы выставок залов на Партизанском, 12 на перспективу?

– Сейчас у нас проект «Нарисованный Владивосток» (6+) – уникальный, особенный, со своей атмосферой.

Следующей в наших залах откроется выставка пастелей народного художника России Петра Дика (16+). Он писал в необычной технике – пастели и углем на наждачной бумаге. Его работы известны во всем мире, хранятся в ведущих музеях России и Европы.

Затем персональную выставку представит Всеволод Мечковский (16+). Почитатели таланта этого неординарного живописца, нашего бывшего земляка, помнят и любят его фантасмагорические, полные скрытых смыслов работы. Уверен, выставка вызовет ажиотаж.

Не забываем мы и о детях, не зря же в наших выставочных залах работает Детский музейный центр. Мы проведем две выставки по итогам конкурсов, которые как раз проходят сейчас. Первый из них – традиционный для наших залов, не первый год мы сотрудничаем с консульством Индии во Владивостоке и проводим с ними конкурсы детского рисунка. На этот раз тема «Воспоминания о далекой Индии» (0+). Показательно, что индийская тематика всегда очень популярна и ученики художественных студий, школ искусств Владивостока и края охотно принимают участие.

Вообще, мы проводим конкурсы детских рисунков на самую разную тематику. Например, не так давно задание было сформулировано так: «О любви». Номинации были разные: «О любви к городу», «О любви к человеку» и даже «О любви к себе». Так вот на нее мы получили самое большое количество работ. И угадайте, в каком жанре? Верно, автопортрет! Причем оригинальные, интересные были работы.

Или детский конкурс «Нарисованный Владивосток» – просто поразительные работы мы получили! Весной они выставлялись в Донецке, в галерее «Арт-Донбасс». Представляете, куда забрались? И произвели сильнейшее впечатление на жителей ДВР.

Пройдет в наших залах и ставший уже традиционным ежегодный проект «Новые молодые» (12+), в рамках которого мы знакомим посетителей с творчеством начинающих художников, еще только осваивающих мир большого искусства, недавно покинувших стены alma-mater. Проект идет уже третий год. Начинала его выставка Светланы Фирюлиной, затем – в прошлом году – выставка Дмитрия Лучинина. Они вызвали огромный интерес, публика хочет видеть в залах работы тех, кто будет завтра определять будущее визуального искусства в нашем крае, хочет быть уверенной в том, что талантливые молодые художники никуда не исчезли, что есть и преемственность, и развитие… Ну а для молодых такая выставка – это и признание, и большой аванс, и толчок вперед. В этом году мы выставляем работы Николая Лоншакова, его графика и фотографии очень интересны.

Есть идея – она пока в стадии начала воплощения – провести большую коллективную выставку работ в стиле ню (18+). Мы предполагаем, что она состоится в декабре-январе. Работы будут представлены как из коллекции Приморской картинной галереи, так и из личных фондов художников.

– Вы куратор и один из авторов проекта «Школа винила», который реализует Приморская краевая картинная галерея совместно с клубом филофонистов «Меломан». Расскажите о планах работы клуба.

– Ближайшее заседание «Школы винила» состоится 26 июня и будет посвящено 55-летию Приморской краевой картинной галереи (12+). Мы будем слушать музыку 1966 года – года рождения галереи. Разумеется, в топе диск «Битлз» – «Revolver», который увидел свет именно в 1966-м. Но прозвучат также песни и Ларисы Мондрус, и Эдиты Пьехи, и много другой хорошей музыки.

Наш клуб работает уже второй год. Мы ценим виниловые пластинки и готовы принять их в дар от всех желающих. Если вы видите человека, несущего на помойку старые пластинки, остановите его и направьте к нам сюда, на Партизанский проспект, в «Школу винила».

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА