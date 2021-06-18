Пенсии можно будет получать только на карты «Мир»

Все российские банки с 1 июля 2021 года обязаны зачислять пенсию или социальные выплаты только на карты национальной платежной системы «Мир» или на счета, вклады с возможностью пополнения и снятия.

18 июнь 2021 Электронная версия газеты "Владивосток" №4828 (6533) от 18 июнь 2021

Это требования Федерального закона «О национальной платежной системе». На другие карты получить выплаты уже будет нельзя, предупреждает «Российская газета».

Соответственно, те граждане, которые хотят по-прежнему получать выплаты на карту, должны оформить именно карту «Мир». Откладывать ее оформление не стоит, так как мгновенно могут выдать только неименную карту, а нужна именная (на которой выбиты имя и фамилия ее держателя).

Для оформления таковой потребуется минимум семь рабочих дней. Некоторые банки делают и дольше. После получения карты «Мир» ее держатель должен направить реквизиты карты в Пенсионный фонд России. Сделать это можно, как напоминают в ПФР, в электронном виде через личный кабинет на сайте организации или портале Госуслуг. Либо можно лично подать заявление в клиентской службе ПФР, а также в многофункциональном центре. В заявлении о перечислении пенсии на новую карту нужно указать 20-значный номер счета карты «Мир». Его можно узнать в онлайн-сервисе банка, получить в устройстве самообслуживания банка или его офисе.

Но если все-таки человек так и не успеет до 1 июля оформить новую карту, то, конечно же, его пенсия никуда не денется. «Если выплаты производятся на карту Сбербанка, то банк автоматически откроет текущий счет, с которого средства можно будет получить в кассе учреждения. Или через онлайн-сервис банка перевести средства с текущего счета на действующую карту и средства снять уже непосредственно с карты. Если же выплаты производятся на карту иной кредитной организации, то в течение десяти рабочих дней от даты перечисления Пенсионным фондом денежных средств представитель банка должен связаться с получателем для оформления карты «Мир», уточнили в ПФР.

Пенсионер также может отказаться от услуг банка и начать получать пенсию через «Почту России». В этом случае пенсию на дом доставляет почтальон.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА