Пенсии можно будет получать только на карты «Мир» Все российские банки с 1 июля 2021 года обязаны зачислять пенсию или социальные выплаты только на карты национальной платежной системы «Мир» или на счета, вклады с возможностью пополнения и снятия.

Это требования Федерального закона «О национальной платежной системе». На другие карты получить выплаты уже будет нельзя, предупреждает «Российская газета».

Соответственно, те граждане, которые хотят по-прежнему получать выплаты на карту, должны оформить именно карту «Мир». Откладывать ее оформление не стоит, так как мгновенно могут выдать только неименную карту, а нужна именная (на которой выбиты имя и фамилия ее держателя).

Для оформления таковой потребуется минимум семь рабочих дней. Некоторые банки делают и дольше. После получения карты «Мир» ее держатель должен направить реквизиты карты в Пенсионный фонд России. Сделать это можно, как напоминают в ПФР, в электронном виде через личный кабинет на сайте организации или портале Госуслуг. Либо можно лично подать заявление в клиентской службе ПФР, а также в многофункциональном центре. В заявлении о перечислении пенсии на новую карту нужно указать 20-значный номер счета карты «Мир». Его можно узнать в онлайн-сервисе банка, получить в устройстве самообслуживания банка или его офисе.

Но если все-таки человек так и не успеет до 1 июля оформить новую карту, то, конечно же, его пенсия никуда не денется. «Если выплаты производятся на карту Сбербанка, то банк автоматически откроет текущий счет, с которого средства можно будет получить в кассе учреждения. Или через онлайн-сервис банка перевести средства с текущего счета на действующую карту и средства снять уже непосредственно с карты. Если же выплаты производятся на карту иной кредитной организации, то в течение десяти рабочих дней от даты перечисления Пенсионным фондом денежных средств представитель банка должен связаться с получателем для оформления карты «Мир», уточнили в ПФР.

Пенсионер также может отказаться от услуг банка и начать получать пенсию через «Почту России». В этом случае пенсию на дом доставляет почтальон.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА