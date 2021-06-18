ЕГЭ по литературе сдали на отлично В министерстве образования Приморья озвучили первые результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году. У выпускников проверили знания по литературе, химии и географии.

В пресс-службе края сообщили, что ЕГЭ по литературе 31 мая сдавали 562 человека. Средний тестовый балл поднялся до 62,6. 86 участников показали достойный результат, получив от 81 до 100 баллов.

Химию сдавали 1180 человек. Число высокобалльников составляет 81 человек.

«Очень приятно, что 12 ребят получили 100 баллов на ЕГЭ по литературе (в 2020-м такие результаты показали только двое выпускников. – Прим. ред.). Один участник набрал 100 баллов на ЕГЭ по химии (в 2020 году – двое). Традиционно хорошие результаты показали владивостокские школы. Радует, что стобалльники появились теперь и в Октябрьском округе. Ждем результатов по русскому языку и надеемся, что они будут не хуже, чем по литературе», – подчеркнула министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

В ЕГЭ по географии приняли участие 214 человек, 10 из них получили от 81 до 100 баллов.

Отметим, что в 2021 году ЕГЭ сдают более 11 тысяч выпускников. Экзамены проходят с соблюдением всех необходимых санитарных требований, в частности, в помещениях своевременно проводят уборку и дезинфекцию, на входе измеряют температуру, выдерживается социальная дистанция.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА/www.primorsky.ru