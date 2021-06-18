Детям-сиротам Владивостока готовят передать три квартиры Квартиры расположены в доме № 5 на ул. Адмирала Угрюмова, площадь каждой – чуть более 28 квадратов. Их осмотрел заместитель главы администрации Тарас Фищук, сообщили в пресс-службе мэрии.

В квартирах выполнен ремонт, так что будущим владельцам останется только приобрести мебель и технику. Рядом расположены детский сад, автобусная остановка, магазины.

«Ко всем квартирам предъявляем единые требования, – рассказал Тарас Фищук. – Их площадь должна быть не менее 26 квадратных метров, должна быть отдельная кухня, сам дом – не старше 1960 года. Ну и, конечно, в квартирах должен быть нормальный ремонт. В тех, что посмотрели, есть ряд мелких недочетов. Их устранят в ближайшее время, и владельцы смогут отмечать новоселье».

Как пояснили в городском управлении по учету и распределению жилой площади, общая сумма субвенций на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями во Владивостоке в 2021 году составляет 30,2 миллиона рублей.

Кроме того, 5,3 миллиона рублей пойдут на строительство двух квартир в доме, который планируется возвести на улице Глинки.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ/ www.vlc.ru