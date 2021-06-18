Со школьной скамьи – на помощь больным и врачам Юные волонтеры «лечат» пациентов вниманием и добрым словом

Они ещё учатся в школе, но мечтают стать врачами и решили узнать больше о благородной профессии. Но не из книг, фильмов, рассказов и публикаций в СМИ, а из собственного опыта, посвятив новым для них занятиям первый месяц летних каникул.

С июня ученицы 10-го класса первой Владивостокской гимназии Люба Копысова и Юля Коноплева трудятся волонтерами в больнице Дальневосточного отделения Российской академии наук. За трехчасовой рабочий день они успевают сходить с врачами на обход, помочь пациентам дойти до процедурного кабинета, разнести питание по палатам. Для сотрудников медучреждения это первый опыт взаимодействия со школьниками, и пока они очень довольны.

– Нам сказали, что девочки очень хотят получить медицинскую профессию, это их мечта, а начать свою карьеру намерены с самой первой ступени: поработать в больнице в качестве добровольных помощников. Мы пошли им навстречу, приставили к ним санитарку и медсестру, они всегда с ними – советуют, помогают, – рассказывает заведующая терапевтическим отделением Ирина Корнеева. – Конечно, медицинские обязанности им никто не доверяет: направления на анализы они не выписывают, таблетки не раздают, но помочь всегда стараются. Катают ватные шарики, приклеивают результаты исследований в истории болезни, сопровождают маломобильных пациентов на обследования. У нас разные больные, в том числе лежачие, слепые, глухие, которые раздражаются, если их не понимают. Поэтому мне кажется важным, что девочки увидят эту сторону врачебной работы и будут готовы к ней в будущем.

Интерес к такой важной, но очень сложной профессии передался Юле и Любе по наследству: у каждой из них в роду есть врачи, которые и стали для них примером. Да и в школе их увлечение поддерживают. В гимназии, где учатся девочки, существует медицинский класс с современным оборудованием и манекенами для тренировки оказания первой медицинской помощи. Но, конечно, такие занятия не сравнятся с практикой «в поле».

Школьницы не скрывают, что в первые дни в стационаре испытывали волнение, но сейчас уже спокойно подходят к пациентам, общаются с ними и учатся чему-то новому у старших коллег. Например, недавно во время обхода им дали послушать сердце и легкие больного.

– Мне хочется самой приносить пользу, иметь возможность помочь близким. Ведь очень неприятно видеть, как твои родственники болеют. Поэтому я решила пойти по стопам бабушки и стать врачом, – делится Люба Копысова. – Нам пока поручают что-то не очень сложное, но, когда ты видишь тяжелобольного человека и не можешь ему помочь, это очень сложно перенести. Особенно если понимаешь, что у пациента мало шансов на выздоровление и завтра его, возможно, уже не станет. В такие моменты возникает желание дать ему как можно больше доброты и тепла.

Больные такой заботе очень рады. Волонтерам они рассказывают о своих семьях и внуках, интересуются погодой за окном, угощают шоколадками и благодарят за добрые дела. Недавно Любе даже удалось пообщаться с бывшим инженером, который, несмотря на свой преклонный возраст (пациенту было уже далеко за 70), очень живо и увлекательно рассказывал школьнице о своей работе.

– Мне нравится наблюдать, как врачи общаются с больными, как деликатно задают некоторые неудобные вопросы, интересно узнавать новое об организме человека, – рассказывает Юля Коноплева. – Здесь нас очень тепло приняли, все готовы что-то посоветовать, подсказать, ведь сначала мы совсем ничего не умели. Представления о медицине у меня не изменились, хотя мы и столкнулись с трудностями. Очень хочу стать хорошим врачом, поэтому мы уже начали готовиться к экзаменам, чтобы сдать ЕГЭ на высокие баллы и поступить на лечебное дело в медицинский вуз.

За одну смену медики сталкиваются с десятками человеческих историй. И девочки признаются, что даже после их короткого рабочего дня испытывают эмоциональную усталость. Ведь, как подмечает Люба, каждый врач должен быть хорошим психологом для своих пациентов. Желания работать в этой сфере у школьниц не убавилось, наоборот, они еще больше убедились: это им по душе.

– Многие разочаровываются в нашей профессии даже после того, как окончили медицинский, – отмечает Ирина Корнеева. – Да и нынешнее отношение людей к нашей работе, все эти негативные отзывы не добавляют энтузиазма. Раньше у нас не хватало медсестер и санитаров, а теперь – врачей. Не может не радовать то, что сейчас среди молодежи наша профессия снова становится популярной, медицинский университет готовит хорошие кадры, студенты приходят на практику, с интересом рассматривают снимки, анализы. И я считаю: если уже в школьном возрасте дети хотят стать врачами, им нужно помогать, поощрять эти намерения.

Такая необычная «практика» продлится для Любы и Юли до конца июня. Каникулы ведь никто не отменял. Но и этого времени хватит, чтобы на себе прочувствовать неромантическую сторону врачебного дела.

Марина ЗУБКО

Фото Алексея ВОРОНИНА