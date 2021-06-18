ВЭФ набирает добровольцев Восточный экономический форум помогут провести 650 волонтеров, сообщили в пресс-службе края.

Жители активно откликнулись на известие о возможности поработать на форуме. Многие захотели стать частью столь крупного и значимого для всего Азиатско-Тихоокеанского региона события.

Уже набрали 450 добровольных помощников. Они будут задействованы в мероприятиях, связанных со встречей и проводами, аккредитацией гостей форума, знакомством их с региональной столицей, проведением культурной и спортивной программ. Кроме того, волонтеры будут работать непосредственно в залах на сессиях, круглых столах и заседаниях форума, за информационными стойками, в местах проживания участников ВЭФ.

«Всех волонтеров ВЭФ ждут обучение, лекции и тренинги, посвященные улучшению умений и навыков в области командообразования, стрессоустойчивости, коммуникаций, знакомства и гостеприимства», – уточнила заместитель директора центра содействия развитию молодежи Приморья Марина Баженова.

Напомним, что Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 2–4 сентября на площадке ДВФУ на острове Русском.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА