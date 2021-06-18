Новострой сдадут в аренду молодым. По ставке ниже рыночной АО «Корпорация развития жилищного строительства» реализует масштабный инвестиционный проект по строительству жилья для молодых семей во Владивостоке и Артеме. Ввод в эксплуатацию объектов – 2023 год, сообщили в региональной пресс-службе.

В краевом министерстве строительства добавили, что инвестиционный проект включен в реестр приоритетных. Площадь земельных участков под застройку составляет 8 гектаров.

«Между нами и АО «КРЖС» подписано инвестиционное соглашение. Общая площадь построенного жилья ориентировочно составит 53,4 тысячи квадратных метров. В Артеме уже подобран земельный участок под строительство, во Владивостоке отбор еще ведется», – подчеркнули в ведомстве.

По словам специалистов, всего будет сдано более 970 квартир, которые предоставят в аренду молодым семьям по ставке ниже рыночной на 50 % с правом последующего выкупа по себестоимости. Ввод в эксплуатацию объектов – 2023 год.

Отметим, что АО «Корпорация развития жилищного строительства» также ведет строительство арендного жилья для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне. Сдача 756 квартир запланирована на первый квартал 2022 года.

Напомним, что в этом году по национальному проекту «Жилье и городская среда» необходимо построить 800 тысяч квадратных метров комфортного жилья и к 2030 году выйти на объем строительства в 2 миллиона квадратных метров.

Отдел экономики «В»

Фото Александра САФРОНОВА / www.primorsky.ru