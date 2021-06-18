Сбыт фальшивых банкнот организовали подростки Сотрудники полиции еще в январе пресекли деятельность группы лиц, которые организовали во Владивостоке хранение и сбыт поддельных денежных купюр достоинством 5000 рублей, сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Установлено, что 16-летний житель краевого центра привлек троих приятелей, которые распространяли подделки в Советском районе, выбирая преимущественно продавцов из числа мигрантов.

В ходе обысков в квартире одного из участников группы были обнаружены поддельные банкноты. СУ СК России по Приморскому краю в отношении несовершеннолетних правонарушителей были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

«Уголовная ответственность за фальшивомонетничество наступает с 16 лет», – добавила Ирина Сырова.

Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы УМВД РФ по ПК