Сбыт фальшивых банкнот организовали подростки

Сотрудники полиции еще в январе пресекли деятельность группы лиц, которые организовали во Владивостоке хранение и сбыт поддельных денежных купюр достоинством 5000 рублей, сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

18 июнь 2021 Электронная версия газеты "Владивосток" №4828 (6533) от 18 июнь 2021

Установлено, что 16-летний житель краевого центра привлек троих приятелей, которые распространяли подделки в Советском районе, выбирая преимущественно продавцов из числа мигрантов. 

В ходе обысков в квартире одного из участников группы были обнаружены поддельные банкноты. СУ СК России по Приморскому краю в отношении несовершеннолетних правонарушителей были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

«Уголовная ответственность за фальшивомонетничество наступает с 16 лет», – добавила Ирина Сырова.

Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд.

Отдел новостей «В» 

Фото пресс-службы УМВД РФ по ПК