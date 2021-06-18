Владивостокцы указали на создание комфортной городской среды Исполняющий обязанности главы краевого центра Константин Шестаков дал ряд важных поручений после объезда Фрунзенского района. В ближайшее время рабочим бригадам предстоит выполнить ремонт лестниц, санитарную обрезку деревьев, демонтаж незаконных объектов, а также привести в порядок пешеходные зоны, фасады зданий, места отдыха, сообщили в пресс-службе мэрии.

Константин Шестаков рабочую поездку по территории Фрунзенского района составил на основе обращений горожан, которые поступают ему в социальные сети. Он подчеркнул, что другие выезды по контролю за содержанием городских территорий и проведению ремонта также составляются с учетом сообщений жителей.

«Мы проанализировали сообщения, поступившие не только за время нашей работы, но и за полугодие в целом. Основные обращения касались создания комфортной городской среды и благоустройства – пешеходных зон, лестниц, незаконных объектов, озеленения. Так, к примеру, были приняты решения по оперативному приведению в порядок лестниц вблизи пешеходных зон и жилых домов, гостевого маршрута, а также формированию перечня объектов для проведения комплексных ремонтных работ в 2022 году», – отметил Константин Шестаков.

В числе важнейших задач – приведение в порядок дорог и тротуаров. В ходе объезда и.о. главы Владивостока озвучил, что на улице Сипягина проведут восстановительный ремонт. Кроме того, данную улицу предстоит включить в планы комплексного ремонта на следующие годы. Пешеходные зоны также должны стать комфортными и безопасными. Приведению их в порядок должно уделяться пристальное внимание. Такую задачу поставил Константин Шестаков своему заместителю – руководителю городского управления дорог и благоустройства Николаю Зайцеву. На части адресов в центре города в некоторых местах образовались провалы брусчатки, на других она, наоборот, вздулась. Там, где было асфальтовое покрытие, тоже далеко не везде тротуары удобны для пешеходов. Дорожникам уже в ближайшее время предстоит провести ремонт тротуаров на Батарейной, Семеновской, Набережной и других улицах. Обустроить пешеходную зону необходимо и на Пограничной, 12, в районе ж/д путей. Данный маршрут очень востребован среди пешеходов.

Помимо тротуаров привести в порядок и сделать безопасными городскому управлению дорог и благоустройства предстоит и лестницы. Одна из таких на проспекте «Красного знамени», 23. Она давно требуют замены. И.о. главы Владивостока поручил специалистам оперативно привести ее в порядок.

«Действительно, данная лестница очень востребована среди жителей. Ею пользуются ежедневно и сотни детей, идущих в школу», – доложила руководитель администрации района Ирина Пан.

Уже в ближайшие дни на объект зайдет подрядная организация, которая проведет ремонтные работы. Включить в перечень ремонта дорожникам предстоит также лестницу от Крыгина, 1 к Стрельникова, 12 и по другим адресам.

Предстоит дорожной службе краевого центра привести в порядок остановку «Казанский храм», облицовку в сквере имени Макарова, брусчатку и облицовку на набережной Спортивной гавани, фасады зданий. К слову, последние в порядок должны приводить не только городские службы, но и собственники зданий.

Немаловажным вопросом, с которым горожане обращаются в администрацию, остается не только вывоз веток, но и обрезка тех, которые оказались надломленными. Данному вопросу Константин Шестаков также уделил внимание в ходе объезда по территории Фрунзенского района. Профильному ведомству поставлена задача усилить работу по вывозу веток и составить план по санитарной обрезке деревьев. Для этих целей будут привлекать автовышки. Спилить надломленные еще во время ноябрьского ледяного дождя ветки придется во всех районах города. Перво-очередное внимание – вблизи пешеходных зон.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА/ www.vlc.ru