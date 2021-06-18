Прививка или локдаун? Выбор за вами В Приморье отменяют массовые мероприятия, не дожидаясь официальных предписаний.

Количество заболевших коронавирусом приморцев продолжает расти. Если в начале июня в крае ежедневно фиксировалось около 30 заболевших COVID-19, то на этой неделе выявляли более 70 заболевших в день среди приморцев, сдавших тест на «корону». И хотя региональный оперштаб пока не принял решений о введении каких-либо ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости, в крупных городах Приморья уже начали отменять мероприятия с большим количеством участников.

По данным на четверг, 17 июня, в регионе было зафиксировано уже 80 новых случаев заболевания COVID-19. На усиленный режим работы переведены амбулаторно-инфекционные центры, предназначенные для пациентов с признаками простудных заболеваний: теперь они принимают пациентов с 8 до 22 часов ежедневно, кроме воскресенья. В городах края вновь разворачивают ковидные госпитали, закрытые всего пару месяцев назад. Если в конце апреля в медучреждениях Приморья насчитывалось всего 758 коек для коронавирусных больных, то к середине июня – уже 1304 койко-места. Значительный процент заболевших – люди пожилого и среднего возраста.

«Сегодня госпиталь принимает пациентов с тяжелой формой заболевания, где людей старше 61 года – 55 %, в возрасте 41–60 лет – 30 %, пациентов до 40 лет – 15 %», – прокомментировала главный врач владивостокской клинической больницы № 4 Елена Новицкая.

На фоне растущих показателей заболеваемости COVID-19 многие регионы России ужесточили ограничения, связанные с противодействием коронавирусной инфекции. Например, в Москве закрыты детские площадки и фудкорты, а текущая неделя объявлена нерабочей.

Власти Приморья пока не делают резких движений, предпочитая усиливать проверку соблюдения санитарных требований гражданами и организациями. Однако проведение массовых мероприятий оказалось под вопросом.

В частности, администрация Находки 16 июня сообщила о том, что с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки в городе запрещается проведение культурно-досуговых и иных очных мероприятий с массовым участием людей, в том числе концертов и выставок. Также в городе усилены проверки соблюдения масочного режима в местах скопления граждан. В Артеме отказались от своих планов организаторы праздника Сабантуй, намеченного на конец июня.

«Сабантуй планировалось провести с приглашением делегаций со всего края, но из-за рекомендаций Роспотребнадзора пришлось отменить масштабный праздник», – сообщил 16 июня председатель организации татар и башкир Приморья Рамиль Кильмухаметов.

Во Владивостоке официальные ограничения на проведение массовых мероприятий также пока не введены, однако как минимум один запланированный на ближайшее время концерт перенесен на неопределенный срок по инициативе организаторов. В среду генеральный директор концертного агентства «Небо-Рекордс» проинформировал, что выступление рэп-исполнителя Басты (16+), назначенное на 19 июня в КСК «Фетисов-арена» во Владивостоке, не состоится «в связи с резко ухудшившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой». В то же время на концерты, запланированные на конец июня – начало июля, билеты пока продаются.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили, что пока не принято окончательных решений о праздновании Дня молодежи в конце июня и о формате проведения школьных выпускных.

Добавим, что в Приморье продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. В среду, 16 июня, пресс-служба края сообщила, что прививку от опасной болезни сделали губернатор Олег Кожемяко и его супруга. Глава региона призвал приморцев последовать его примеру. Хотя вакцинацию уже прошли 195 тысяч местных жителей, для достижения коллективного иммунитета этого недостаточно.

«Чувствуем себя абсолютно нормально. Переговорил с другими пациентами, делающими уже вторую прививку, у них тоже все хорошо. Поэтому страхи, слухи, непонятные рассказы – все это необоснованно. Необходимо прививаться, чтобы обезопасить себя, родных и близких, друзей, коллег. Локдауны, как были при первой волне коронавируса, не должны повторяться», – заявил Олег Кожемяко.

Артем СТРОГИН