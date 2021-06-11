Грим и Талант, Кулиса и Программка обретут плоть и голос Приморский краевой драматический театр молодежи 13 июня отметит cвое 75-летие. А вот юбилейный сезон – так уж устроена театральная жизнь – откроет только осенью. Директор театра Игорь Селезнев рассказал о планах и о том, что уже сделано.

Надо не бояться, а делать

– Четвертый год я руковожу театром молодежи. За это время сделано немало, и нам есть чем гордиться, – считает Игорь Леонидович. – К примеру, сделали полноценную малую сцену. Купили специальные стулья, выполнили ремонт зала, саму сцену переоборудовали – теперь там и освещение современное, и звук…

Вообще, ремонтом за эти четыре года пришлось заниматься часто и много. Когда только пришел, мне рассказывали страшилки на тему «здание надо сносить и новое строить». И получалось так, что из-за такого состояния здания делать что-то менее масштабное, чем полную перестройку, и смысла нет.

Пройдя со специалистами весь театр снизу доверху, рассмотрев документацию, мы поняли, что не так уж все плохо. Главное, нельзя сидеть просто сложа руки. Поэтому в первый же год мы своими силами, на собственные средства и в короткие сроки сделали ремонт фойе первого этажа. Через год обновили лестницы и туалетные комнаты. Зданию нужен хозяйский глаз. Именно поэтому день в театре я начинаю с обхода всех помещений. Чтобы треснувший кафель или грязь не ждали, а были заменены или убраны сразу.

Увидев наши усилия, стала помогать и администрация края. Всегда, когда заметно, что люди готовы сделать нечто серьезное, они получают поддержку. Была проведена экспертиза, сделана проектно-сметная документация, при поддержке министерства культуры края были выделены средства. И сейчас ждем на 2022-2023 год финансирование на проведение капитального ремонта без закрытия театра. Мы постараемся не нарушать графика жизни. С компанией-подрядчиком оговорили, что театр будет закрываться на четыре месяца с мая по август в течение двух лет.

Репертуар обновлять необходимо

– За эти четыре года у нас действительно обновился репертуар, причем основательно. Я в первый год пересмотрел все спектакли и те, которые были уже неинтересны публике, устарели, убирал из репертуара. Не всем это нравилось, но иначе театр не будет развиваться, останется где-то в хвосте плестись… А этого допустить нельзя. И появились у нас в афише и «Ревизор» (16+), и «Алиса в стране чудес» (12+), и «Алые паруса» (16+) – спектакль, который мы возили на международный фестиваль «Золотой Витязь» и за который получили золотой диплом как за лучший спектакль для молодежи.

Спектакли, которые идут много лет, но при этом пользуются любовью публики, например «Бабий бунт» (12+), никуда не исчезли. Возможно, мы его обновим немного, сделаем вводы, но любовь зрителей дала ему возможность долго жить.

Сегодня в театре сложился профессиональный, дружный, сплоченный коллектив. Абсолютно разные по духу и мастерству режиссеры приезжают к нам ставить спектакли, молодая кровь вливается в жилы театра. Мы не раз выигрывали федеральные гранты.

В наших планах – новые постановки. Вот сейчас мы приступаем к репетиции спектакля по мотивам «Синей птицы» Метерлинка (16+). Пьесу написала Ольга Потапова специально для нашего театра. Это фантазия, в которой драматург рассказывает о становлении нашего театра, опираясь на произведение Метерлинка. Сам сюжет «Синей птицы» на сцене разыгран не будет. Осваивая символический мир пьесы Метерлинка, молодой питерский драматург облекает факты истории театра в фантастические формы. Подлинные интервью и документы, положенные в основу созданного ею текста, Ольга Потапова переводит на язык театра. Грим и Талант, Кулиса и Программка обретут плоть и голос на сцене, так же как и реальные воспоминания артистов, режиссеров, зрителей… Путешествуя по сменяющим друг друга эпохам, ключевым или незаметным событиям в истории театра, герои постановки попробуют освоить этот мир… Режиссер – Виталий Дьяченко. Премьера – в сентябре, когда будет открытие сезона.

В первых числах июля в город прилетает режиссер Александр Огарев и начинает работу над спектаклем «Лес» по пьесе Островского (16+). Премьера – в ноябре.

Затем традиционно новогодние постановки. Вот такие планы до конца года.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ