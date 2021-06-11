Двуликий Токио пришел к нам В муниципальном музее современного искусства «Артэтаж» открылась выставка, представленная генеральным консульством России во Владивостоке при поддержке администрации столицы ДФО и Японского фонда, – «ТOKYO Before/After» (6+).

Более 80 работ, составляющих экспозицию, сделаны в необычной технике: путем сопоставления – с помощью цифровых технологий – прошлого и настоящего столицы Японии, а именно снимков 1930-1940-х годов и снимков после 2010-х годов.

– Токио является столицей Японии и политическим, экономическим и культурным сердцем страны. Население Токио и столичных регионов, включающих префектуры Сайтама, Чиба и Канагава, превышает 30 млн человек, а столицу можно описать как крупнейший мегаполис мира, – рассказали в генеральном консульстве Японии во Владивостоке. – Однако ответить на вопрос, как можно характеризовать Токио, будет сложно каждому. Его площадь огромна, и он не имеет четкого центра или границ. Токио считается рассредоточенным городом не только по пространству, но и во времени и истории. До начала Второй мировой войны, в 1930-1940-е годы, сформировалась нынешняя структура города. Используя развивающую технологию по отражению восприятия на снимках, фотографы попытались закрепить образ оживленного пространства столицы, в котором противостоят две разные концепции: традиционная и современная.

Начиная с 2010-х годов Токио продолжает развиваться на высоком уровне, несмотря на изменчивость в социальной сфере.

Токио беспрерывно формируется, меняет свою кожу и преображается подобно живому существу. Организаторы выставки надеются, что при помощи фотографий двух периодов Токио посетители расширят свое понимание о прошлом, настоящем и будущем столицы Японии.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото предоставлено генеральным консульством Японии во Владивостоке