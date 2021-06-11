ГИБДД напоминает: повторенье – мать ученья Госавтоинспекция Владивостока проводит профилактическую акцию «Внимание: каникулы!».

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ, сотрудники полиции организуют конкурсы, викторины и акции, направленные на повторение детьми правил дорожного движения и закрепление навыков безопасного поведения на проезжей части.

Так, инспекторы вместе с детьми подробно разбирают причины дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними. Большую часть из них можно было бы избежать, если бы все участники дорожного движения соблюдали ПДД, проявляли внимательность и осторожность на дороге. На конкретных примерах ребятам легче воспринимать материал и делать собственные выводы о важности соблюдения правил.

С родителями сотрудники ГИБДД также проводят тематические беседы. Рекомендуют, как учить детей безопасному поведению на улицах: какую методику использовать, как лучше всего доносить информацию. Напоминают и самим взрослым об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств в салоне автомобиля, о том, какие могут быть последствия при несоблюдении этих требований.

К слову, с родителями старшеклассников сотрудники проводят особые беседы: говорят о необходимости наличия водительского удостоверения категории «М» при управлении мопедом, об административной ответственности за управление транспортным средством лицом, не имеющим на это права.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы ОГИБДД УМВД РФ по г. Владивостоку