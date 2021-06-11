Приморцы превышают скорость на 20-40 км/час. И игнорируют стоп–линию Эксперты автомобильного сайта «Дром» проанализировали штрафы ГИБДД, вынесенные российским водителям с помощью видеокамер с начала 2021 года. Данные получены из приложения для проверки и оплаты правонарушений «Дром Штрафы».

Согласно исследованию в Приморье самое распространенное правонарушение среди водителей – превышение скорости на 20–40 км/час. На него приходится подавляющее большинство всех штрафов – 86 %. На втором месте по «популярности» (4 %) – невыполнение требования об остановке перед стоп-линией. За несоблюдение требований знаков или разметки автолюбители Приморья получили 3 % всех «писем счастья». По 2 % пришлось на такие правонарушения, как превышение скорости на 40–60 км/час и остановка или стоянка в запрещенном месте. Штрафы за все прочие правонарушения составляют оставшиеся 3 %.

В среднем по стране автолюбители предпочитают оплачивать штрафы на 13-й день после получения уведомления о правонарушении. Самые оперативные плательщики живут в Ленинградской области, Камчатском крае и Республике Крым. Водители этих регионов в среднем оплачивают штрафы на 10-й день. Дольше всего – 14 дней – тянут с оплатой в Красноярском, Хабаровском и Краснодарском краях.

По данным Дрома, самая распространенная сумма штрафа, которую оплачивают автолюбители страны, составляет 500 рублей.

Отдел экономики «В»