Спасет ли новый стандарт от конструкторов и утопленников С 1 июля 2021 года зарегистрировать в ГИБДД импортный б/у автомобиль – «японку» или даже «немца» – станет намного сложнее.

Причиной называют введение нового ГОСТа, который ужесточает требования к проверкам на безопасность машин. К чему это приведет? Перестанут ли россияне ввозить б/у машины в страну? Что именно меняет новый ГОСТ? Об этом и другом корреспондент газеты «Владивосток» попросил рассказать председателя НП «Лига финансовых институтов», члена Межведомственной комиссии по защите прав потребителей при правительстве Приморья Александра Ивашкина.

– Эта новация не явилась для специалистов и автолюбителей какой-то неожиданной новостью, поскольку начало применения межгосударственного стандарта ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия» было перенесено с прошлого года – с 1 июля 2020-го на 1 июля 2021 года.

В прошлом году основанием отсрочки применения явилась сложная эпидемиологическая ситуация из-за распространения коронавируса COVID-19. Но это позволило внести в документ изменения и сделать его пригодным для использования.

Ожидается, что новые правила для ввозимых из-за границы машин с пробегом станут для покупателя своего рода гарантией, что он купит не битую или непонятно как и где восстановленную машину («утопленник», «конструктор», авто с фатальными повреждениями). По информации Росстандарта, около 10 % автомобилей из общего объема импорта транспортных средств небезопасны. Логично, что ГОСТу 33670-2015 приписывают роль «фильтра», не допускающего автохлам на российский авторынок.

– Как новые требования будут реализовываться технически и организационно?

– Для этого Росстандарт создает специальные лаборатории и пункты осмотра. Их планируют расположить поблизости от портов, откуда в основном ввозятся в страну такие машины. Насколько мне известно, сейчас уже есть 13 лабораторий мощностью более 100 тыс. автомобилей в год, из них 5 – прямо в портах. На Дальнем Востоке данная инфраструктура уже подготовлена и практически готова к проверкам подержанных автомобилей из Японии, Кореи и Китая по новым стандартам. Если импортируемый автомобиль признают годным, то сразу получит электронный ПТС и диагностическую карту. После этой лабораторной процедуры ТС полностью готово к регистрации в ГИБДД.

– Какие виды работ войдут в проверочные тесты испытательных лабораторий?

– Из-за различных требований к автомобилям в разных странах возникают проблемы с подтверждением соответствия. Все ввозимые в РФ ТС с 1 июля должны пройти реальную проверку в испытательной лаборатории по регламенту расширенного техосмотра, где будут проверяться на безопасность конструкции, а также узлы и агрегаты без разборки автомобиля. Регистрации и испытаниям подлежат также все нештатные доработки. После этого данные проверки будут заноситься в протокол технической экспертизы, который служит одним из оснований для оформления свидетельства о безопасности транспортного средства (СБКТС). Его выдадут, если выполнены все требования безопасности. Те же «японки» с правым рулем наверняка потребуют дополнительной настройки осветительных приборов – пройти оценку соответствия с недоработанными фарами не получится, потому что они слепят едущих по встречной полосе.

– Кто выиграет от этих новаций?

– Ужесточенные требования к проверкам на безопасность импортируемых б/у машин положительно скажутся на их эксплуатации и значительно улучшат общую дорожно-транспортную обстановку на дорогах. Если не принимать во внимание, что новация все-таки удорожит стоимость б/у автомобиля для потребителя (по расчетам экспертов, прибавка составит 0,7–1,3 %), то в общем-то теоретически в выигрыше все: автолюбители, пешеходы, ГИБДД.

И уж вряд ли появление нового барьера в логистике станет значимым препятствием для ввоза импортных б/у машин в страну.

Для приостановки подобных продаж задействуются обычно иные экономические и универсальные рычаги. Ведь 25-30 % роста тарифов на ОСАГО, равно как и 10-14 % роста цен на топливо, рухнувшие доходы, скрытая инфляция и пр., до сих пор не остановили подобные продажи. И завезенных авто на дорогах и улицах в городах Приморья меньше не становится…

Татьяна ЯРМОЛЕНКО

Фото из архива «В»