Работодатели предлагают особый график и условия труда С начала года за помощью в поиске работы в службу занятости Приморья обратилось более 500 инвалидов. Около 200 из них уже трудоустроены в организациях и на предприятиях края, сообщили в пресс-службе региона.

Сейчас вопрос трудоустройства граждан с инвалидностью находится на особом контроле властей, отметили в министерстве труда и социальной политики Приморья. Работу таким безработным подбирают по желанию, но с учетом состояния здоровья, образования, трудового опыта и в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации. Инвалиды трудятся бухгалтерами, юристами, экономистами, диспетчерами, менеджерами, продавцами, вахтерами, водителями и кладовщиками.

Сотрудники Приморского центра занятости отмечают, что все чаще работодатели идут навстречу таким сотрудникам, предлагая им особый график и условия труда.

Кроме того, существуют мероприятия, в рамках которых работодатели могут получить компенсацию оплаты труда инвалида и оплаты труда наставника на период адаптации нового сотрудника на рабочем месте.

Согласно краевой программе содействия занятости населения такая поддержка оказывается предприятиям и организациям, взявшим на работу выпускников профессиональных учебных заведений, инвалидов, прошедших обучение по направлениям центра занятости, инвалидов по зрению 1-й и 2-й группы, а также тех, кто впервые прошел освидетельствование и оформил индивидуальную программу реабилитации (абилитации) инвалида.

Отдел новостей «В»