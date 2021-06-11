Европейская музыка прозвучала во Владивостоке В Приморской филармонии стартовал летний сезон классической и популярной музыки. Тихоокеанскому симфоническому оркестру под управлением художественного руководителя и главного дирижера заслуженного артиста РФ Анатолия Смирнова выбранным репертуаром и своим исполнением вновь удалось удивить взыскательную публику Владивостока.

Первый концерт для фортепиано с оркестром польского композитора Фредерика Шопена уже 190 лет покоряет слушателей своей мелодичностью, фольклорными элементами. Не каждый творческий коллектив берется за исполнение столь сложного произведения, в котором требуется высочайший профессионализм игры на рояле. С этой задачей справился наш земляк лауреат международного конкурса и начинающий композитор Георгий Андриенко.

Впервые во Владивостоке прозвучала музыка румынского композитора и скрипача Джордже Энеску, которому нынешним летом исполнится 140 лет. Вершиной его творчества считаются Румынские рапсодии. В нашей стране они прозвучали в 1946 году, причем одним из московских симфонических оркестров дирижировал сам маэстро. Теперь эту национальную музыку услышали и в нашем городе.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Алексея ВОРОНИНА