Призывник должен знать свои права и обязанности Еще не закончилась весенняя призывная кампания-2021. Планируется, что в вооруженные силы прибудет свыше 130 тысяч новобранцев. Это горячая пора не только для призывных комиссий, но и для военных прокуроров.

Сегодня гость «В» – военный прокурор 304 военной прокуратуры Владивостокского гарнизона полковник юстиции Игорь Бадажков.

– Неотъемлемая часть деятельности военных прокуроров – это обеспечение законности и правопорядка во время призыва на военную службу, – поясняет он. – На контроль взяты все этапы призывных мероприятий – от явки юношей в военкомат на призывную комиссию до их прибытия к месту прохождения службы. Особое внимание уделяется размещению граждан на сборном пункте, обеспечению их питанием, обмундированием и другими видами довольствия, своевременности и полноте реализации прав, льгот и других социальных гарантий, предусмотренных для военнослужащих.

В период весенней призывной кампании-2021 военным комиссариатом Приморского края планируется призвать на военную службу 1680 человек.

– Молодые люди, не желающие служить, находят в Интернете массу советов и предложений, как откосить от призыва. Что в этой связи предпринимает военная прокуратура?

– Для пресечения противоправных действий организаций и лиц, предлагающих гражданам услуги по незаконному освобождению от призыва на военную службу, в том числе посредством сети Интернет, на постоянной основе проводим мониторинг СМИ, взаимодействуем с органами МВД и ФСБ России. При выявлении таких предложений информация в судебном порядке удаляется из Сети. Так, в 2020 году по искам 304 военной прокуратуры гарнизона суды признали незаконной и прекратили деятельность более 20 таких интернет-сайтов.

Несмотря на то что с каждым годом количество правонарушений, связанных с уклонением граждан от призыва, неуклонно сокращается, все же находятся молодые люди, пытающиеся его избежать. Поэтому хотелось бы напомнить, что за уклонение от призыва на военную службу и прохождения альтернативной службы установлена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 328 УК РФ.

Если же молодые люди думают откупиться за деньги, то такие действия образуют состав преступления, предусмотренного статьей 291 УК РФ (дача взятки). Они будут привлечены к уголовной ответственности, но вопрос о прохождении службы для них так и не будет закрыт.

Уклонение от призыва на военную службу тесно связано с неисполнением законодательства о воинском учете. Здесь требование закона одно: граждане обязаны состоять на воинском учете в военном комиссариате. Отсутствие регистрации по месту жительства или временного пребывания не освобождает их от такой обязанности. Воинский учет граждан, не имеющих регистрации по месту жительства, а также проживающих более трех месяцев без регистрации, осуществляется военными комиссариатами по месту, указываемому гражданами в заявлении в качестве места их пребывания (учебы). При переезде на новое место жительства граждане в двухнедельный срок обязаны явиться в комиссариат для постановки на воинский учет и внесения изменений в документы воинского учета.

За неисполнение обязанностей по воинскому учету, уклонение от медицинского обследования, умышленную порчу или утрату военного билета предусмотрена административная ответственность.

– Куда обратиться призывнику, если у него возникли вопросы правового характера?

– За правовой помощью, безусловно, надо обращаться к профессионалам, а не искать ее на интернет-сайтах, предлагающих сомнительные услуги.

На базе 304 военной прокуратуры гарнизона создан консультативно-правовой пункт (г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 12в) по рассмотрению обращений граждан, связанных с вопросами призыва на военную службу и отправки на альтернативную гражданскую службу.

– Какие правовые гарантии есть у тех, кто начал служить по призыву?

– В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» началом военной службы для граждан считается день присвоения (военным комиссаром субъекта РФ на сборном пункте перед отправкой молодого человека в войска) воинского звания рядового. Именно с этого момента начинается военная служба, и, соответственно, призывник, став военнослужащим, обладает всей полнотой прав и обязанностей, установленных законодательством для этой категории граждан.

После призыва военнослужащий приобретает более 30 гарантированных государством новых прав, льгот и социальных гарантий в области здравоохранения, труда, образования, финансового и других видов обеспечения, социального страхования и даже по жилищным вопросам.

Например, имеет право на бесплатное продовольственное и вещевое обеспечение по месту службы по нормам, определяемым правительством. На получение медицинской помощи и обеспечение лекарственными препаратами, а также на медико-психологическую реабилитацию, если выполнение задач неблагоприятно отразится на состоянии его здоровья, на обязательное государственное личное страхование за счет средств федерального бюджета.

Убытки, причиненные военнослужащему, находящемуся при исполнении военной службы, возмещаются за счет средств федерального бюджета. На период службы за ним сохраняется жилплощадь, которую он занимал до призыва, и его не имеют права снимать с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении.

Но молодым людям надо знать не только свои права, но и обязанности.

На призывных пунктах и в воинских частях прокурорские работники 304 военной прокуратуры гарнизона читают лекции, проводят юридические консультации, индивидуальные беседы и иные правовые и профилактические мероприятия, в том числе совместно с общественными объединениями.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА