К сентябрю дорогу обещают сделать шире Не дожидаясь подготовки проекта реконструкции перехода на остановке «Некрасовская» (район библиотеки имени Горького), специалисты проведут мероприятия по расширению проезжей части на данном участке.

Работы предстоит выполнить до начала нового учебного года. Об этом заявил и.о. главы Владивостока Константин Шестаков в ходе выездного совещания, сообщили в пресс-службе мэрии.

Участок в районе виадука на «Некрасовской» – один из самых сложных. Из-за сужения дороги водители вынуждены перестраиваться из трех полос в две, съезжая с путепровода. Далее вновь идет расширение дороги. Сложившаяся ситуация приводит к тому, что регулярно здесь случаются дорожно-транспортные происшествия, да и к тому же существенное сужение дороги приводит к постоянным заторам.

Константин Шестаков поручил специалистам не дожидаться подготовки проектов и проведения мероприятий по реконструкции, а уже сейчас сделать так, чтобы движение на участке было свободным. Дорожникам дали срок до 15 августа.

«Уже к началу нового учебного года мы должны видеть здесь свободный проезд. Параллельно будем вести работу по подготовке проектов реконструкции. Выносим на бюджетную комиссию рассмотрение вопроса финансирования разработки проектов реконструкции участков дорог и транспортных развязок в районах Фирсова, школы № 38 в Моргородке, «Некрасовской», проспекта «Красного знамени», от кольца «Инструментального завода» до «Третьей Рабочей» и по другим адресам», – сказал и.о. главы Владивостока.

Пока будут готовить проекты, городское управление дорог и благоустройства проведет мероприятия по расширению участка по направлению в центр города в районе виадука на «Некрасовской». Здесь перенесут влево разделительное ограждение. Это позволит организовать по три полосы движения в каждом из направлений. Для организации более свободного проезда на противоположной стороне запретят парковку транспорта вдоль автозаправки.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru