О «веревочниках» просят проинформировать Сообщить о незаконном сборе денег за проход к морю жители и гости Владивостока теперь смогут на горячую линию, которая будет работать на базе Единой дежурной диспетчерской службы по номеру телефона 2222-333.

Об этом было заявлено на совещании по подготовке пляжей и мест массового отдыха к летнему сезону, сообщили в пресс-службе мэрии.

Совместные рейды для городской администрации и полиции Владивостока по прибрежным территориям в летний сезон – работа постоянная. Выездные проверки, направленные на пресечение незаконной предпринимательской деятельности «веревочников», проходят как планово, так и по обращениям горожан.

Создание горячей линии, по мнению специалистов муниципалитета, позволит аккумулировать обращения жителей в одних руках, что скажется на слаженности и оперативности работ в этом направлении.

На совещании также был затронут вопрос санитарного содержания прибрежных территорий. Как сообщил заместитель главы администрации Владивостока – начальник управления дорог и благоустройства Николай Зайцев, порядок в местах отдыха в районе Второй Речки, Токаревского маяка, улицы Татарской, станций Чайка, Седанка и на других городских территориях поддерживается силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

Восемь пляжей находятся на обслуживании арендаторов. Для поддержания чистоты и порядка на восьми территориях острова Русского установлены контейнеры и бункеры. Мусор с этих мест вывозит региональный оператор. Установка контейнеров на других территориях будет проработана в ближайшее время.

Начать купальный сезон во Владивостоке планируют 15 июня.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА