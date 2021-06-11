В МФЦ обращаются за пропиской В Приморье более 200 услуг предоставляют центры и офисы государственных и муниципальных услуг «Мои документы», сообщили в пресс-службе краевого центра.

В региональном министерстве цифрового развития и связи уточнили, что на данный момент работают 37 многофункциональных центров, которые предоставляют 205 услуг в режиме «одного окна».

«С начала года в приморские МФЦ обратилось 375 тысяч человек. Популярностью у населения пользуются услуги Росреестра и социальной защиты, прописка. Среднее ожидание в очереди составляет не более 12 минут. При этом более 70 % услуг можно получить онлайн, что особенно актуально в период эпидемии», – добавили специалисты.

Напомним, что с 15 июня центры и офисы государственных и муниципальных услуг «Мои документы» Приморского края начнут оформление и выдачу заграничных паспортов с биометрическими данными. Срок действия документа – 10 лет.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru