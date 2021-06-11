Ляйфер повторил путь своей предшественницы И.о. министра земельных и имущественных отношений Приморья Алексей Ляйфер перешел работать на муниципальный уровень. В администрации Владивостока он примет на себя вопросы, которыми последние два года занималась первый вице-мэр Наталья Соколова.

Назначение Алексея Ляйфера на должность заместителя главы, ранее анонсированное и.о. мэра Владивостока Константином Шестаковым, официально состоялось в среду, 9 июня. На посту вице-мэра краевой столицы Ляйфер будет курировать управления градостроительства и муниципальной собственности Владивостока.

Отметим, что в администрации Олега Гуменюка за сферу градостроительства отвечал вице-мэр Игорь Белов, а вопросами муниципальной собственности с 2019 года занималась первый замглавы Владивостока Наталья Соколова. Сейчас в ее ведении остались только правовое управление мэрии и управление по исполнению программ по поддержке населения. Интересно, что, как и Алексей Ляйфер, в свое время Соколова возглавляла тогда еще департамент земельных и имущественных отношений краевой администрации.

Без официального куратора пока остаются городские управления финансов и бухгалтерии, а также управление по работе с муниципальными учреждениями образования. Как ранее заявлял Константин Шестаков, главным финансистом в обновленной мэрии Владивостока станет Сергей Дмитриенко, бывший заместитель министра экономического развития Приморья.

Отдел политики «В»

Фото с сайта vlc.ru