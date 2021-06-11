В краевом центре зарегистрирован температурный рекорд Минувший вторник, 8 июня, стал самым жарким днем во Владивостоке за 94 года.

Как пояснили в пресс-службе Примгидромета, в этот день максимальная температура воздуха достигала отметки +27,8 °C, что больше чем на градус опережает предыдущий температурный рекорд для этого дня.

Почти 100 лет назад, 8 июня 1927 года, во Владивостоке также стояла жаркая погода, но тогда столбик термометра поднялся лишь до отметки + 26,4 °C.

Стоит отметить, что летняя жара совсем ненадолго заглянула во Владивосток. На следующий день, в среду, ветер поменял направление на юго-восточное и температурный фон понизился на 4-7 °С – до комфортных +19…+22 °С. К концу рабочей недели погода испортится, начнутся дожди. На праздничные выходные в Приморье и краевой столице синоптики прогнозируют неустойчивую погоду с дождями разной интенсивности.

Отдел новостей «В»

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