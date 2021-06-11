Фонтан сдадут в августе, а масштабное благоустройство перенесли на следующий год На центральной площади Владивостока продолжается строительство современного фонтана. Сейчас на объекте завершается установка чаши, ведется прокладка сетей и монтаж технологического оборудования. В ближайшее время рабочие приступят к благоустройству верхнего слоя, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как ожидается, новый элемент центральной площади горожане и гости краевого центра смогут увидеть уже в августе.

Напомним, что инициаторы проекта считают преимуществом данного сооружения то, что оно может трансформироваться: когда система включена, фонтан бьет из плоскости покрытия. При отключении территория может быть использована так же, как и общее пространство площади. Кроме того, такая конструкция предполагает свободный доступ к воде. Место для размещения фонтана выбрали сами жители Владивостока.

Комплексное благоустройство центральной площади запланировано на следующий год. Как отмечают специалисты мэрии, проектов будет несколько.

По мнению начальника отдела архитектуры и дизайна городской среды Павла Шугурова, перед архитекторами стоит непростая задача. Сейчас центральная площадь не имеет гармоничного образа. Здесь расположены три основные доминанты – здание краевого правительства, памятник борцам за власть Советов на Дальнем Востоке и строящийся Спасо-Преображенский кафедральный собор, которые никак между собой не взаимодействуют.

«Над самим благоустройством площади нужно думать, нужно дискутировать, обсуждать проекты с жителями», – подчеркивает Шугуров.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА/ www.vlc.ru