Вручение паспортов, исторические фотозоны и концерт Максима Свободы В субботу, 12 июня, Владивосток отметит один из самых молодых государственных праздников страны – День России. Мероприятия пройдут на двух площадках – набережной Спортивной гавани и в Трудовом.

Как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра, на набережной праздник начнется в 13.00. Здесь запланировано сразу несколько торжественных мероприятий. Так, в День России наградят победителей городского конкурса «Семья года» и вручат заслуженную награду лауреату всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Также в этот день пройдет церемония вручения первых паспортов десяти юным жителям Владивостока.

Для гостей праздника подготовят яркую концертную программу с участием творческих коллективов и исполнителей города. Будут организованы тематическая викторина и множество локальных площадок.

Праздничную программу представит также исторический парк «Россия – моя история». В этом году День России приурочен к 800-летию со дня рождения Александра Невского, поэтому на набережной организуют исторические фотозоны, «средневековый городок» и многое другое.

Завершит праздник выступление финалиста шоу «Песни» на ТНТ Максима Анисимова (Максим Свобода).

Праздничные мероприятия пройдут и в поселке Трудовое. На площадке в районе ул. Лермонтова, 81 пройдут викторина и игротека для малышей, а также мастер-классы. На сцене с песнями и танцами выступят творческие коллективы.

Отдел новостей «В»