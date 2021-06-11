Печальный сезон: море есть – купаться негде Жителям и гостям Владивостока разрешили только острова. Но у них свое мнение и предпочтение

Непривычно для владивостокцев июнь начался с настоящей летней жары. Не теряя времени, местные жители заполнили городские пляжи. Многие уже открыли купальный сезон.

Не останавливает народ ни довольно бодрящая температура воды (по данным сайта «Примпогода», на этой неделе она прогрелась до 16 градусов), ни то, что купание в самых популярных местах отдыха в этом году оказалось под запретом.

По данным Роспотребнадзора, безопасными для купания являются бухты Пограничная и Старка на острове Попова, бухты Воевода, Парис, Аякс, Чернышева, Вятлина и Ахлестышева на Русском и побережье острова Рейнеке. Популярные у местного населения пляжи в районах Чайки, Шаморы, мыса Кунгасного и Санаторной в этот перечень не попали. Но горожан и гостей такие рекомендации никогда не останавливают. Корреспондент «В» выяснил, где в этом году планируют отдыхать владивостокцы и многие ли прислушиваются к советам надзорного органа.

На личном катере – куда угодно

Андрей, 40 лет, инженер:

– Мы уже несколько лет отдыхаем с семьей на острове Попова. Я приобрел себе небольшой катер, сами выходим в море, рыбачим, а на Попова есть довольно приличные базы отдыха. Если получается, проводим там отпуск. Городские пляжи я давно уже не посещаю. Многолюдно, дороги рядом, шум – не люблю такую обстановку. А вообще, какие бы постановления ни выпускали, народ все равно будет купаться там, где ему удобно. О безопасности сейчас мало кто думает.

Подальше от города

Олеся, 35 лет, домохозяйка:

– Мы купаемся только в Андреевке. Мне кажется, в городских акваториях очень грязно и народу много – ни лечь, ни переодеться. Да и нет тут нормальных пляжей, куда я могла бы пойти спокойно, точно зная, что там и место есть, и вода чистая. А в Андреевке хорошо.

Да, слышала, что разрешенные для купания места на островах, но каким образом туда добираться? Там, конечно, чисто, но доступен такой отдых тем, у кого есть собственный транспорт. Безлошадный житель себе такого позволить не может. Вот и купаются на городских пляжах те, у кого нет альтернативы. Морской отдых даже в пределах Приморского края очень дорогое удовольствие.

Комфорт в приоритете

Алексей, 28 лет, программист:

– Так как я живу в пригороде, то чаще всего езжу в бухты Муравьиную или Лазурную – туда проще добраться, и пляжи меня устраивают. Другие городские места отдыха не вызывают доверия. На той же Санаторной берег всегда в ракушках, и без обуви не покупаешься. На Спортивной гавани разве вообще можно без страха в воду заходить? Столько туда мусора попадает от наших добропорядочных жителей… На пляже в районе мыса Кунгасного несколько раз был, но не купался, тоже не уверен в его безопасности. Но в городе есть хоть какая-то инфраструктура и удобства в отличие от полудиких пляжей на Русском или других островах. Комфорт для многих важнее, чем чистота.

Недоступно, зато чисто

Ирина, 32 года, менеджер:

– На пляжи в городской черте я хожу только загорать. Купаться ездим иногда на базу отдыха в пригороде, там бассейн с теплой водой. Сейчас, если наладят транспортное сообщение с островами, там тоже будут толпы народа и кучи мусора. Так что даже и хорошо, что туда не все попасть могут. А вот до той же Санаторной добраться очень просто: сел на электричку – и готово. Но вы видели там пляж? Мне не нравится. Но люди купаются…

Здоровье важнее

Александра, 30 лет, преподаватель:

– Моя семья ездит летом в Ливадию. От города далековато, но оно того стоит. А в рабочие дни иногда ездим на Санаторную или на Чайку, чтобы окунуться. Но теперь, конечно, подумаем еще, стоит ли. Мы постараемся рекомендации соблюдать, не хочется подцепить какую-нибудь заразу в воде.

В тишине и спокойствии

Кирилл, 25 лет, логист:

– У нас с друзьями традиция: в начале августа мы обязательно отправляемся на море куда-нибудь на север края. Например, в Дальнегорск или Ольгинский район. Там вода кристально чистая и природа потрясающая. Конечно, никаких удобств нет, зато тихо всегда, никто не мешает. Вот это мне по душе. А то, что творится на городских пляжах, – это не отдых. Тут в одном месте родители ребенка окунают в море, а рядом собаки плавают. Не понимаю, почему людей это не волнует? Видимо, для многих это неважно, как и предупреждения о небезопасном санитарном состоянии бухт.

Поблизости от дома

Юлия, 40 лет, бухгалтер:

– Я стараюсь вести здоровый образ жизни: по утрам бегаю, занимаюсь моржеванием. Поэтому довольно часто купаюсь на пляже «Юбилейный». Мне кажется, там сейчас соблюдены все санитарные условия, поскольку очень много людей посещают этот пляж, купаются. Для меня главное, чтобы от дома было недалеко: я перед работой совершаю пробежку, в море купаюсь – это заряд бодрости на весь день. А списки пляжей, где можно загорать, но не рекомендовано в воду заходить, каждый год обнародуют – и что толку? Где удобно людям, там они и будут отдыхать.

А если очень хочется?

Дмитрий, 27 лет, юрист:

– Я уже почти 10 лет живу во Владивостоке и за это время ни разу не отдыхал на городских пляжах. Сам я родом из Преображения, летом стараюсь хотя бы на неделю туда уехать. Вода там, конечно, холодная, зато никаких претензий к чистоте не возникает. Но вообще, мне кажется, если один раз искупнуться на той же Санаторной, ничего плохого не случится. Особенно когда в городе стоит духота, очень хочется в море.

И хотя большинство опрошенных «В» горожан уверяют, что не посещают городские пляжи, можно предположить, что в жаркий летний день на Шаморе, Санаторной или набережной Спортивной гавани снова будет не протолкнуться.

Марина ЗУБКО

Фото Алексея Воронина