Строители финансовых пирамид перестроились на криптовалюту Банк России впервые опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности. В него попало более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов.

Как пояснили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России, в их деятельности регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

– Раскрытие этой информации позволит более оперативно предупреждать граждан о нелегальных участниках финансового рынка, – отметил руководитель отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский. – Список будет обновляться регулярно, и мы рекомендуем приморцам проверять информацию в нем до заключения договора с компанией, чтобы не потерять свои деньги.

По словам Василия Котлевского, с начала прошлого года Дальневосточное ГУ Банка России выявило 88 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Большинство из них – 90 % – незаконно предоставляли займы, то есть вели деятельность черных кредиторов.

– Во всех регионах Дальнего Востока мы выявили компании, которые ранее были исключены из государственного реестра микрофинансовых организаций, но продолжали оказывать услуги под прежним брендом и вводить в заблуждение потенциальных заемщиков, – добавил Котлевский. Кстати, как раз в Приморье больше всего таких нарушений и зафиксировано. Связано это прежде всего с экономической активностью и большей численностью жителей края по сравнению с другими регионами ДФО.

Всего в прошлом году на финансовом рынке Приморья выявили 23 субъекта, нелегально кредитовавших граждан. В первом квартале текущего года – пять. Кроме того, в прошлом году на территории региона работали два проекта с признаками финансовых пирамид, их организаторы в том числе предлагали инвестировать в криптовалюту.

Отдел экономики «В»

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