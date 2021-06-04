…а экологически чистую тыкву отправят за рубеж Пять гектаров тыквы высадила в Партизанском районе края ассоциация «Агроэкспорт». Выращенный экологически чистый продукт будет экспортирован в Японию, сообщили в пресс-службе региона.

В министерстве сельского хозяйства Приморья уточнили, что тыква высажена на гектарах, сертифицированных по требованиям органического земледелия.

«На этой земле в течение 20 лет не применялись минеральные удобрения и химические средства защиты растений. Потенциальная урожайность экологически чистой тыквы составляет более 100 центнеров с гектара», – отметили специалисты.

Урожай тыквы из Партизанского района планируется экспортировать в Японию в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«В настоящее время ведутся переговоры с японскими партнерами по оформлению договорных обязательств», – добавил министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц.

Отдел экономики «В»

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