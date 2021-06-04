Вернуть самовары на родину! Герой материала – удивительный человек, который по крупицам собирает самые необычные факты о традициях, обычаях и истории нашего народа. Причем делает он это при помощи… самоваров. Корреспондент РИА VladNews встретился с Александром Анатольевичем Гетмановым и узнал, откуда такая любовь к этому своеобразному символу семейного очага, уюта, дружеского общения.

– Александр, с чего все началось? Как вы пришли к такому необычному хобби?

– Однажды товарищ пригласил к себе в гости и предложил: «А давай, пока идет снежок, мы растопим лед и заварим самовар». Я удивился: как можно заварить самовар? Оказывается, это очень завораживающее зрелище. Готовятся дрова, вставляются в самовар и топятся. Во время растопки дров ведется задушевная беседа. Через небольшой промежуток времени самовар закипает, пар выходит из паровичка. Чуть позже начинает закипать весь самовар и пар уже выходит отовсюду. Потом на самовар надевается крышка и появляется характерное бульканье… Вот тогда и начинается настоящее чаепитие. Я сделал для себя открытие: чай из самовара очень отличается от того, что мы пьем ежедневно (ощутил какую-то легкость во вкусе). Сначала я подумал, что все дело в специальной воде. Но оказалось, что вода самая обычная.

Весь процесс заваривания самовара – от растопки дров на улице и до момента самого чаепития – действо завораживающее, во время которого забываешь все проблемы, горести, неудачи и вспоминаешь только хорошее, светлое, доброе. Этот момент и особая атмосфера чаепития стали для меня открытием. Я решил купить себе такой же хороший старинный самовар.

– Александр, мы еще в детстве читали в книжках, что самовар можно раздувать сапогом. Ваш друг делал так?

– Действительно, раскочегаривать самовар сапогом очень удобно, так делают. Однако товарищ продемонстрировал технические чудеса: он взял трубу, поставил сверху, и получилось, как будто ракета запускается. Разница с нижнего поддувала и до конца трубы небольшая, однако этого хватило для того, чтобы создать эффект работающего пламени из самолета или ракеты.

– А пили чай из блюдец?

– Конечно, надо обязательно брать широкие блюдца. Делается это для того, чтобы издавать характерные звуки. Кажется, что это неэтично, но это традиция. Да и в дружеской компании это отлично поднимает всем настроение.

– Когда вы приобрели свой первый самовар и какой он был?

– Это было в 2012 году. Я купил самовар Василия Баташева. Братья Баташевы, Василий и Александр, были настоящими самоварными королями в Туле до революции. Самовар был с медалями после выставок. Последняя выставка датировалась 1904 годом.

– Где вы нашли такую уникальную вещь?

– Стал искать в Интернете. Сразу же наткнулся на сайт тульского завода, узнал, когда они проводят аукционы, но опасался, что куплю подделку. Поэтому вспомнил про своего коллегу, у которого уже была своя коллекция самоваров, в том числе и изделия Баташева. Мне очень понравился антикварный, жаровый, латунный самовар формы «Банка». Ручная работа тульских мастеров. Самовар сделан из латуни, материала, обладающего прекрасными теплопроводными свойствами и свойствами сохранения тепловой энергии. Я захотел именно такой, уж очень он запал мне в душу. Товарищ долго раздумывал и не хотел мне его продавать, но я добился своего. Так у меня появился первый самовар.

– В чем особенность самоваров Баташева?

– Фабрики по производству самоваров работали в царское время. В какой-то момент фабрикантов стало много, и из них нужно было выбирать лучших. Чтобы качество не перешло в количество, владельцев фабрик обязывали ставить именное клеймо на своей продукции. В случае бракованной продукции с них могли спросить по полной. Затем стали проводить международные и российские выставки. Призерам давалось право набивать на самоварах медали: участник выставки и приз. За добротное качество и привлекательный внешний вид особо ценилась продукция, выпущенная на фабрике Василия Баташева.

– Сколько самоваров в вашей коллекции?

– Чуть больше 100 самоваров. Я их коллекционирую с 2012 года.

– Есть уникальные экземпляры?

– Это определенно самый старый самовар – самовар уральских мастеров 1778 года. Форма у него называется «братина». Самовары того времени часто отправляли за границу: это было выгодно. Они были дорогими, и мало кто в России мог их себе позволить. Поэтому у нас на родине их очень мало, это уникальный экспонат. Я знаю, что за границей есть много подобных реликвий. Кстати, этот самовар прибыл ко мне из Германии. Насколько я знаю, таких в мире осталось пять-шесть. Я прикладываю много усилий, чтобы вернуть самовары обратно к нам в Россию.

– Есть ли самовары, связанные с Приморьем и Владивостоком?

– Прежде всего на многих судах были самовары. В какой-то момент царское правительство решило, что надо вместо спиртного приучать народ пить чай. Во Владивостоке было несколько мест, где пили чай из самоваров низшее сословие, среднее и высшее. Самовары начали поступать в край по Транссибу. Местные купцы заказывали их. Например, Иван Чурин заказывал самовары и требовал, чтобы на них набивали клеймо с надписью: «Чурин и Ко». Такие самовары продавались у нас, и, конечно, они есть в моей коллекции.

– Где вы берете экспонаты для своей коллекции?

– Самые интересные экземпляры находятся у коллег-коллекционеров. Мы обмениваемся информацией, а в Интернете организованы специальные торги. Однако в них ты не всегда понимаешь, какое состояние у самовара и надеешься на добросовестность продавцов. Также владельцев самоваров можно найти среди местного населения, несмотря на то что большая часть самоваров находится в центральной части России. Зачастую сталкиваюсь с тем, что самовары сдают на металлолом или в комиссионные магазины. Их время давно прошло, и люди просто не видят ценности в этой вещи.

– Есть ли у нас мастера, которые в силах реставрировать старинные самовары?

– Многие самовары, которые я нахожу, нуждаются в реставрации. Для этого я отправляю их в Волгоград. Все-таки исторически сложилось, что самовары изготавливали в той части страны, поэтому все специалисты работают именно там. В среднем реставрация самовара стоит 15 тысяч рублей. Все в зависимости от вида самовара и от того, какие детали нужны для его восстановления. Можно до 4-5 лет искать подходящие детали, чтобы вернуть самовару первоначальный вид.

– Кроме как в получении эстетического удовольствия от созерцания такой старинной вещи в чем заключается практическое применение самоваров?

– Самим ярким мероприятием, где задействованы самовары, является выставка на космодроме Восточный. При каждом важном событии, например запуске ракет, присутствуют русские самовары.

– Расскажите еще про необычные самовары из вашей коллекции.

– Самовары очень часто изготавливались под конкретное мероприятие. Наверное, стоит упомянуть про свадебные самовары. Они определенной формы, и на них делались просечки в форме сердца. Они использовались исключительно на свадьбах. Это были дорогие самовары, и если такой атрибут был на свадебном пиру, то это показывало достаток будущей семьи. У меня в коллекции есть такой самовар.

– Не задумывались ли вы о собственном производстве самоваров в Приморье?

– Идея, конечно, интересная. Однако сейчас моя главная задача – вернуть все русские самовары обратно на родину из-за рубежа. Не только самовары царских времен, но и те, что производились в советское время. Они тоже интересные и уникальные. Я бы хотел рассказать подрастающему поколению о том, что такое самовары, как они появились и, главное, показать историю нашего края через самовары.

– Насколько широко распространен выпуск самоваров в России? Насколько они востребованы для личного пользования среди людей?

– Да осталась только одна фабрика на всю страну. Однако сегодня россияне возвращаются к своим традициям и чаще вспоминают историю своего народа. Ко мне обращаются люди с просьбой продать самовар, я же всегда советую, где их можно приобрести.

– Какой ваш любимый самовар? Как вы его получили?

– Это определенно свадебный самовар. Приобрел я его через торги, боролся за него несколько дней.

– Есть ли среди иностранцев заинтересованные в коллекционировании такой исконно русской вещи?

– Несколько лет назад был издан закон о том, что самовары возрастом более 50 лет не могут быть вывезены за пределы России. Таким образом, они стали настоящим культурным достоянием. Их можно ввозить в страну, но вывозить ни в коем случае нельзя. Однако до принятия этого закона самовары пользовались популярностью у иностранцев, особенно у жителей АТР. К тому же если вспоминать, то много самоваров было продано китайцам сразу после революции.

Татьяна Бондарева

Фото из личного архива Александра Гетманова,

Фоторабота Игоря Крюкова