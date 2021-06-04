Каждый пятый приморец – ребенок В минувший вторник, 1 июня, во всем мире отмечали Международный день защиты детей. Эта дата прежде всего напоминание взрослым о необходимости заботиться о детях, любить их и проводить с ними как можно больше времени.

Приморскстат традиционно подготовил статистическую информацию о мире детства в нашем регионе.

В Приморье на начало 2020 года проживало 376,6 тыс. детей, это 20 % населения края. Из них 193,3 тыс. мальчиков и 183,3 тыс. девочек. Большинство ребят – 285 тыс. человек – горожане.

В прошедшем 2020 году в крае появилось на свет 17975 младенцев (на 260 детей меньше, чем в 2019 году). К сожалению, начиная с 2015 года прослеживается устойчивая тенденция к снижению рождаемости в крае.

Доля повторных рождений составила 63 % всех родившихся. В связи с усилением мер социальной поддержки растет число многодетных семей. 23 % родившихся стали третьими и последующими в семье (в 2019 году – 21 %). В Приморье в 2020 году родилось 214 двоен и 7 троен. Большинство женщин (58 %) становятся мамами в возрасте от 25 до 34 лет.

По сравнению с 2019 годом почти на 15 % уменьшилась численность заболевших детей в возрасте 0-14 лет. Снизилась заболеваемость по болезням органов пищеварения, по некоторым инфекционным и паразитарным болезням, болезням крови.

Кроме получения образования в детских садах и школах наши дети занимались по дополнительным общеобразовательным программам. Это музыкальные и спортивные школы, школы искусств и другие. Их посещали 238,4 тыс. детей в возрасте от 5 до 17 лет. Наиболее массовыми и популярными были художественно-эстетическое и спортивное направления.

На территории края в прошедшем году были построены дошкольные общеобразовательные организации на 845 мест; общеобразовательная школа на 220 ученических мест; музыкальная школа на 100 мест.

За лето 2020 года с учетом ограничений из-за пандемии коронавируса поправили свое здоровье и отдохнули всего 16,4 тыс. школьников (в 2019-м – 90,6 тыс. человек). Надеемся, что в этом году у наших детей будет полноценный отдых.

Отдел экономики «В»

Фото Любови БЕРЧАНСКОЙ