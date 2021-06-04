«Раритет» покажет, какое русское детство понравилось Европе и Америке В антикварной галерее «Раритет» во Владивостоке открылась выставка уникальных дореволюционных открыток с иллюстрациями Елизаветы Бем (+6).

Елизавета Меркурьевна Бем (1843–1914 гг.) стала первой в России женщиной, профессионально занимавшейся графикой и прикладным искусством. С самого детства и до последних дней жизни вдохновение не оставляло художницу. Благодаря ее таланту открытки, иллюстрирующие русские народные пословицы и поговорки сюжетами с детьми, стали невероятно популярны во всем мире.

Сформировав свой уникальный стиль, соединяющий русский фольклор и западноевропейский модерн, она создавала детально прописанные живописные образы, которые со временем стали ее визитной карточкой. Признание и большой успех вызывали ажиотаж вокруг российских открыточных иллюстраций и сопровождали работы нашей соотечественницы на международных выставках в Европе и Америке. В Берлине, Париже, Лондоне, Вене и Милане художница удостаивалась медалей и первых премий.

В общей сложности Елизавета Бем создала более 300 оригинальных композиций для открытых писем. Почтовые карточки-открытки печатались многотысячными тиражами. До революции их можно было приобрести во Владивостоке. С некоторыми ценными экземплярами предлагают сейчас познакомиться в открытой для всех желающих экспозиции. Ведь они до сих пор пользуются популярностью у коллекционеров в нашей стране и за рубежом.

Выставка будет открыта до конца лета, вход бесплатный.

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта АГ «Раритет»