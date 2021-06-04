COVID-19 взялся за молодых. Вирус советует не расслабляться В Приморье, по данным оперативного штаба на 3 июня, выявлен 51 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Такое количество новых инфицированных за последние два месяца зарегистрировано впервые, отметили в пресс-службе края.

В министерстве здравоохранения Приморья уточнили, что сегодня на лечении находятся почти 900 человек с установленным диагнозом «коронавирусная инфекция» и «пневмония», из них 80 % заболевших – в стационарах. Еще в начале мая этот показатель составлял около 500 человек.

Здравоохранение увеличивает коечный фонд для лечения больных коронавирусом и пневмониями. Функционируют 1054 койки в 17 медучреждениях края.

«Ситуация близка к критической. Ежедневно поступают пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, осложнения – пневмонии. Болеют сейчас люди молодого возраста крайне тяжело по сравнению с прошлым годом. Часто прогнозы весьма неблагоприятные, потому что прогрессирует дыхательная недостаточность, врачи вынуждены переводить пациентов на ИВЛ», – подчеркнула и.о. заведующей инфекционного госпиталя Владивостокской клинической больницы № 1 Любовь Сахоненко.

Врачи Приморья призывают жителей края пересмотреть отношение к вакцинации и сделать прививку, а также соблюдать все меры профилактики: избегать массового скопления людей, носить маски, обрабатывать руки антисептическими средствами, выдерживать социальную дистанцию.

Напомним, что в настоящее время в Приморье в наличии достаточное количество отечественных вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона» для иммунизации населения. Развернуты стационарные пункты в медучреждениях и мобильные пункты в общественных местах. Запись на вакцинацию не требуется, необходимо с собой иметь паспорт, СНИЛС и полис (для поликлиники). По состоянию на 3 июня сделали первую прививку уже 155470 человек.

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К началу июня свыше 10 тысяч военнослужащих и членов их семей в общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье прошли вакцинацию российским препаратом от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Вакцинация военнослужащих и членов их семей первым и вторым компонентом выполняется вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Она доставляется в объединение наземным и воздушным транспортом из Хабаровска в специальных термоконтейнерах. Вакцинация проходит на территории медицинских пунктов соединений и воинских частей Приморского общевойскового объединения ВВО. В них организованы все условия для хранения вакцины и медицинского осмотра военнослужащих и членов их семей для выявления противопоказаний.

Перед проведением добровольной вакцинации против COVID-19 с военнослужащими и их семьями проведены беседы о воздействии российского препарата на организм. По истечении 21 дня вакцинируемым прививается второй компонент препарата.

Отдел новостей «В»

Фото Романа ПАВЛОВСКОГО/ www.primorsky.ru