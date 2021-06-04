Фермер и портовик оказались сильнее Депутаты Лось и Щербаков проиграли на своих округах

Большинство депутатов от «Единой России» в парламенте Приморья сделали уверенный шаг к переизбранию. В ходе предварительного голосования они заметно опередили своих конкурентов в одномандатных округах.

При подведении итогов суммировались голоса приморских избирателей, поданные через сайт «Единой России» (голосование проходило в период с 24 по 29 мая. – Прим. авт.) и на счетных участках 30 мая. Однако уровень поддержки победителей в разных округах отличается на порядок. Например, за председателя бюджетного комитета ЗС ПК Галуста Ахояна в округе № 26 проголосовали почти 7 тысяч избирателей, а за его коллегу по Заксобранию Валентина Шуматова в округе № 8 – всего 500 человек. Кстати, голосование здесь получилось самым конкурентным: Шуматов сначала уступал депутату Думы Владивостока Дмитрию Поташеву, но по мере подсчета голосов вырвался в лидеры.

Единственным из депутатов ЗС ПК нынешнего созыва, кто проиграл праймериз, стал Александр Лось в округе № 29 – кандидатом от этой территории станет руководитель крестьянского хозяйства «Бархатное» Иван Полуэктов. Похожая ситуация у Александра Щербакова в округе № 7 – он незначительно уступил портовику Павлу Островскому. Однако Щербаков планирует бороться за место в Госдуме, и выдвижение в ЗС ПК было своего рода страховкой.

Поскольку число одномандатных округов в ЗС ПК на выборах-2021 возросло с 20 до 30, то часть из них оказалась свободна от притязаний действующих парламентариев. Но и в таких округах, за редким исключением, победители предварительного голосования «ЕР» значительно опередили своих конкурентов. Исходя из итогов праймериз кандидатами в «свободных» округах на сентябрьских выборах станут советник директора ОАО «Владморрыбпорт» Дмитрий Легкий (округ № 1), депутат Думы Владивостока Евгений Тесленко (округ № 3), помощник депутата ЗС ПК Александр Бондяев (округ № 4), проректор ДВФУ Алексей Кошель (округ № 6), директор строительной компании Александр Кирилюк (округ № 15), предприниматели Юрий Назарец (округ № 21), Николай Алешин (округ № 27) и Павел Маноконов (округ № 28), заместитель гендиректора завода «Прогресс» Сергей Легкий (округ № 30).

Отметим, что победители праймериз по округам № 3, № 4 и № 8 получили менее 1 тысячи голосов в свою поддержку – на реальных выборах при таком уровне мобилизации сторонников очень велик риск проиграть. Однако легкой добычей для оппозиции эти территории считать нельзя, уверен политолог Виктор Бурлаков.

– Кандидату, какую бы партию он ни представлял, необходимо будет качественно поработать. Все будет зависеть от напористости и компетентности каждого из претендентов, но в еще большей степени – от наличия ресурсов для ведения кампании, – считает эксперт. – Кроме того, на выборах во Владивостоке многое будет зависеть от того, насколько эффективной жители сочтут работу новой городской администрации во главе с Константином Шестаковым.

Помимо 30 депутатов, избранных по округам, в обновленном Заксобрании будут работать 10 депутатов, избранных по партийным спискам. Эти 10 мест распределят между партиями, преодолевшими 5-процентный барьер на выборах 19 сентября. Лидерами региональных групп списка «ЕР» на выборах в Заксобрание по итогам праймериз могут стать депутат думы города Людмила Таран, председатель Думы Хасанского района Вероника Ильина, Наталья Кокорева, директор центра социального обслуживания «Родные люди», коммерческий директор одной из радиостанций Оксана Рыбалко, чемпион мира по кикбоксингу Александр Захаров, худрук театра имени Горького и действующий депутат ЗС ПК Ефим Звеняцкий, предприниматель Юлия Пак, депутат ЗС ПК Александр Щербаков, проректор ДВФУ Алексей Кошель, депутат Думы Находки Анзор Авдадаев.

Напомним, что в общую часть списка решено включить председателя Федерации профсоюзов Приморского края Владимира Исакова и экс-директора Приморской краевой филармонии Анну Алеко, они были освобождены от участия в праймериз. Возглавит список «Единой России» на выборах в ЗС ПК, вероятнее всего, губернатор Приморья и секретарь реготделения «ЕР» Олег Кожемяко. Что касается председателя Заксобрания Александра Ролика, то он обеспечил себе выдвижение по округу № 10 (Артем и Советский район Владивостока), уверенно победив на праймериз с результатом более 4 тысяч голосов. Представитель ЗС ПК в Совете Федерации Людмила Талабаева первенствовала в округе № 23 на севере Приморья.

Отметим, что официально решение о выдвижении кандидатов на выборы в Законодательное собрание примет конференция реготделения «ЕР». Дата ее проведения станет известна позднее. А официальный старт кампании по выборам в краевой парламент, как ожидается, будет дан 16 июня на внеочередном заседании ЗС ПК.

Артем СТРОГИН

Фото Алексея ВОРОНИНА