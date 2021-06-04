С избранием нового мэра решено не затягивать Конкурсные процедуры на замещение должности главы Владивостока проведут в сжатые сроки – уже в конце июля столица Приморья может обрести полноправного руководителя. Константин Шестаков, исполняющий обязанности градоначальника, сообщил о своем намерении участвовать в конкурсе.

В четверг, 3 июня, Дума Владивостока на своем внеочередном заседании приняла решение о назначении конкурса. Хотя Устав города отводит на избрание нового главы до полугода, сроки конкурсных процедур в этот раз, в отличие от 2018–2019 годов, будут минимальными. Прием документов от желающих возглавить Владивосток продлится с 7 по 21 июня включительно, а заседания конкурсной комиссии пройдут 20 и 28 июля. Таким образом, голосование по предложенным комиссией кандидатурам может состояться уже на очередном заседании гордумы 29 июля.

Добавим, что в конкурсе могут принять участие граждане РФ, достигшие 21 года. Претенденты на должность главы города должны представить в конкурсную комиссию документы, предусмотренные Положением о проведении конкурса на замещение должности мэра. Константин Шестаков, с 19 мая занимающий должность и.о. главы Владивостока, накануне сообщил журналистам о своем намерении побороться за главный пост в городской администрации.

– Я точно планирую принять участие. Было бы бессмысленно приходить на два месяца. Я вижу хорошую перспективу для команды сделать город лучше, – сказал Шестаков.

Отдел политики «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА