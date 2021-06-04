Одну из крупнейших УК Владивостока лишают лицензии Около 200 домов, брошенных УК Фрунзенского района, будут временно обслуживать другие УК, сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

В управлении содержания жилищного фонда отметили, что перед мэрией стоит задача не допустить перерыва в обслуживании этих домов.

«Ситуация, при которой в этих домах массово остановились бы лифты или перестали работать аварийные службы, недопустима, – отметил начальник управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер. – Поэтому в данный момент мы готовим материалы для организации назначения временных компаний для обслуживания этих домов».

Параллельно с этим во многих домах проводятся общедомовые собрания по выбору новой УК для обслуживания уже на постоянной основе. В случае если жители не выберут УК самостоятельно, в соответствии с жилищным законодательством будут проведены конкурсные процедуры. Специалисты заверяют: ни один дом не останется без обслуживающей организации.

Кроме того, в администрации Владивостока совместно с руководителем Государственной жилищной инспекции проведено совещание с организациями, обслуживающими жилищное хозяйство Фрунзенского района. Достигнуты договоренности о том, что обслуживание лифтов будет продолжено в полном объеме.

Напомним, что одну из крупнейших управляющих компаний Владивостока (более 250 домов на начало 2021 года) лишают лицензии на обслуживание.

Отдел новостей «В»