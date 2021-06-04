В лаборатории проектировали региональный завтрак Два десятка шеф-поваров приморских ресторанов приняли участие в проектно-учебной лаборатории региональной кухни «Вкус Дальнего Востока». Мероприятие прошло в рамках VII Тихоокеанского туристского форума во Владивостоке в пятницу, 28 мая, под эгидой проекта «Гастрономическая карта России».

Как сообщили в пресс-службе края, повара приготовили более 50 блюд различного формата – от ресторанных деликатесов до стритфуда. Объединила все блюда дальневосточная специфика.

Лучшие шеф-повара региона представили блюда дальневосточной кухни из действующих меню своих ресторанов или специально разработанные для мероприятия.

Руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова пояснила цель мероприятия: формирование контента для мобильного приложения «ГИД «Гастрономическая карта России», которое выйдет в этом году.

«Отмечу, что это не конкурс поваров. Если мы будем проводить бесконечные конкурсы, мы никогда не сможем сделать качественный туристский продукт. Здесь представлены лучшие местные рестораторы, которые попадут в мобильное приложение. Практически это предпродажная подготовка», – отметила она.

Модули лаборатории включают следующие направления: проектирование регионального завтрака, рекомендованного для средств размещения туристов, мастер-классы по приготовлению блюд на основе базовых локальных продуктов, презентации блюд в различных форматах подачи, для разных категорий услуг по организации питания.

В экспертную группу гастролаборатории вошли ведущая лаборатории, автор методологии, руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова, президент Федерации рестораторов и отельеров (Москва) Игорь Бухаров, основатель информационного проекта «ПИР Экспо» (Москва) Елена Меркулова, заместитель главного редактора портала iz.ru (МИЦ «Известия») доктор исторических наук (Москва) Александр Сидоров, генеральный директор издательства «Река», издатель журнала о российских шеф-поварах (Москва) Екатерина Киселева, ресторатор, автор идеи и сооснователь Балтийской высшей школы гастрономии (кафедра КГТУ), разработчик мобильного приложения «ГИД Гастрономическая карта России» (Калининград) Максим Ткачев.

Справка «В»

«Гастрономическая карта России» – межотраслевой проект по развитию туризма, объединяющий тысячи шеф-поваров, рестораторов, отельеров и производителей в регионах России.

В 2021 году при поддержке Федерального агентства по туризму проект запускает мобильное приложение по планированию путешествий «ГИД «Гастрономическая карта России». Он реализуется при информационной поддержке Ростуризма, Министерства иностранных дел РФ, при экспертной поддержке Федерации рестораторов и отельеров.

Отдел новостей «В»

Фото Ивана ДЯКИНА/www.primorsky.ru