Бизнесмены заменят туристов Константин Шестаков предложил деловым людям «выйти из тени»

Мэрия Владивостока будет предсказуемым партнером для предпринимателей, которые готовы работать по закону. Именно на развитие бизнеса делает ставку новый руководитель столицы края Константин Шестаков в отсутствие доходов от туризма.

До пандемии индустрия гостеприимства Владивостока неплохо зарабатывала, а бюджет муниципалитета получал дополнительные доходы. Сейчас перспективы восстановления турпотока весьма туманны, но отказываться от развития этого направления власти города не намерены. По словам Константина Шестакова, в этом году администрация Владивостока делает ставку на событийные мероприятия, которые позволят привлечь туристов из других регионов Дальнего Востока.

– Инвестиционный потенциал Владивостока крепок, несмотря на ограничения пандемии. Город продолжает вкладывать в развитие туристской инфраструктуры. Но, чтобы создать парк развлечений, который бы генерировал турпоток и был «якорным» объектом для приезжающих, потребуются годы и миллиарды. Чтобы провести событийное мероприятие, и средств нужно меньше, и времени на подготовку, – привел пример Константин Шестаков. – У нас проходят мероприятия, которых нет на Дальнем Востоке и в Сибири. Безусловно, к нам поедут.

Отвечая на вопрос корреспондента газеты «Владивосток» о возможных источниках пополнения городской казны в отсутствие наплыва туристов, Константин Шестаков обозначил, что администрация делает ставку на легализацию бизнеса.

Те, кто готов выйти из тени и работать в строгом соответствии с законодательством, могут рассчитывать на понятные условия работы.

– Предприниматели хотят видеть нас в качестве понятных, предсказуемых партнеров. И мы такую предсказуемость даем, – подчеркнул и.о. главы.

При этом Константин Шестаков намерен сохранить и успешные, с точки зрения предпринимателей, механизмы, которые имелись у команды Олега Гуменюка. Например, регулярные встречи с компаниями-застройщиками, позволяющие от «тушения пожаров» после появления очередной стройплощадки перейти к системной работе по комплексной застройке. Говоря о стратегических шагах, и.о. главы сообщил о поручении подготовить план социально-экономического развития Владивостока.

– Во-первых, нам важно, чтобы во Владивостоке каждый мог найти для себя направление для самореализации. Второе – это создание комфортной городской среды, в том числе развитие спальных микрорайонов. А приоритеты должны обозначать жители, – отметил Константин Шестаков.

Артем СТРОГИН

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ/vlc.ru