Бизнесмены заменят туристов

Константин Шестаков предложил деловым людям «выйти из тени»

4 июнь 2021 Электронная версия газеты "Владивосток" №4824 (6529) от 4 июнь 2021

Мэрия Владивостока будет предсказуемым партнером для предпринимателей, которые готовы работать по закону. Именно на развитие бизнеса делает ставку новый руководитель столицы края Константин Шестаков в отсутствие доходов от туризма.  

До пандемии индустрия гостеприимства Владивостока неплохо зарабатывала, а бюджет муниципалитета получал дополнительные доходы. Сейчас перспективы восстановления турпотока весьма туманны, но отказываться от развития этого направления власти города не намерены. По словам Константина Шестакова, в этом году администрация Владивостока делает ставку на событийные мероприятия, которые позволят привлечь туристов из других регионов Дальнего Востока.

– Инвестиционный потенциал Владивостока крепок, несмотря на ограничения пандемии. Город продолжает вкладывать в развитие туристской инфраструктуры. Но, чтобы создать парк развлечений, который бы генерировал турпоток и был «якорным» объектом для приезжающих, потребуются годы и миллиарды. Чтобы провести событийное мероприятие, и средств нужно меньше, и времени на подготовку, – привел пример Константин Шестаков. – У нас проходят мероприятия, которых нет на Дальнем Востоке и в Сибири. Безусловно, к нам поедут.

Отвечая на вопрос корреспондента газеты «Владивосток» о возможных источниках пополнения городской казны в отсутствие наплыва туристов, Константин Шестаков обозначил, что администрация делает ставку на легализацию бизнеса. 

Те, кто готов выйти из тени и работать в строгом соответствии с законодательством, могут рассчитывать на понятные условия работы. 

– Предприниматели хотят видеть нас в качестве понятных, предсказуемых партнеров. И мы такую предсказуемость даем, – подчеркнул и.о. главы. 

При этом Константин Шестаков намерен сохранить и успешные, с точки зрения предпринимателей, механизмы, которые имелись у команды Олега Гуменюка. Например, регулярные встречи с компаниями-застройщиками, позволяющие от «тушения пожаров» после появления очередной стройплощадки перейти к системной работе по комплексной застройке. Говоря о стратегических шагах, и.о. главы сообщил о поручении подготовить план социально-экономического развития Владивостока. 

– Во-первых, нам важно, чтобы во Владивостоке каждый мог найти для себя направление для самореализации. Второе – это создание комфортной городской среды, в том числе развитие спальных микрорайонов. А приоритеты должны обозначать жители, – отметил Константин Шестаков. 

Артем СТРОГИН

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ/vlc.ru