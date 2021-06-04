Состояние погранперехода крайне огорчило полпреда Обещал жаловаться Мишустину

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал работу федеральных органов власти, в компетенции которых находится обеспечение работы пунктов пропуска через государственную границу на территории Приморья.

В минувший вторник, 1 июня, Юрий Трутнев побывал на погранпереходе «Пограничный» на российско-китайской границе. По итогам поездки во Владивостоке прошло совещание, на котором полпред заявил, что доложит председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о невыполнении поручений по строительству и модернизации погранпереходов в регионе, сообщили в пресс-службе края.

«Давно не испытывал таких отрицательных эмоций, как при посещении данного объекта (погранпереход «Пограничный». – Прим. ред.). С 2013 года как там торчала арматура со стороны территории Российской Федерации, так она и торчит, только заржавела. Буду делать доклад председателю правительства. Просить, чтобы была проведена служебная проверка, чтобы всех людей, которые халатно работали, или наказали, или уволили», – заявил полпред.

Кроме того, на совещании рассматривался вопрос о возможности создания единого контрольного органа, ответственного за координацию работы пограничного перехода.

«Есть отдельно пограничные войска, отдельно таможенные службы, Россельхознадзор, Роспотребнадзор. Но вместе они взаимодействуют слабо. Не могут сделать так, чтобы не было очередей в пунктах пропуска, потому что никто не считает себя за это ответственным. Полагаю, правительство России должно определить единый орган, который отвечает за координацию работы по погранпереходу», – обозначил Юрий Трутнев.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что если поручения вице-премьера не все выполняются, то многочисленные обращения регионального правительства, которое не имеет полномочий напрямую влиять на ситуацию, тем более зачастую остаются без ответа.

«Вы прекрасно помните, что в 2018 году нас настигла африканская чума свиней, на конец того года у нас не осталось ни одной животноводческой фермы, где содержалось бы поголовье свиней, то есть край остался без мяса. В текущем году мы запускаем несколько крупных свинокомплексов, птицефабрику. Поэтому для нас очень важна эпидемиологическая и ветеринарная безопасность, и вопрос о дезбарьерах, пожалуй, самый срочный. Россельхознадзор, Министерство транспорта РФ, Росгранстрой должны принять меры и определиться со строительством этих дезбарьеров», – отметил глава Приморья.

По словам губернатора, у него и правительства края скопилось очень много вопросов к пунктам пропуска через границу.

«Железнодорожные и автомобильные погранпереходы играют важнейшую роль в экономике Приморья. Ведь это же рабочие места, заработная плата людей, это жизнь края, которая на сегодняшний день существенным образом ограничена, в том числе по нераспорядительности тех, кто за эти пункты пропуска отвечает. Рассчитываем, что визит полномочного представителя президента РФ даст возможность в скорейшем времени эту ситуацию кардинальным образом изменить», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Отдел новостей «В»

Фото Сергея КОЖИНА