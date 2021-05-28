На новый сезон – грандиозные планы До лета остались считаные дни, и концертный сезон 2020–2021 года скоро завершится. Тихоокеанский симфонический оркестр готовит еще несколько концертов для своих поклонников, а затем музыканты уйдут в отпуск.

Анатолий Смирнов, заслуженный артист России, художественный руководитель и главный режиссер ТСО, отмечает: оркестр может гордиться тем, как отработал сезон.

– Анатолий Павлович, какие творческие достижения оркестра вы выделите?

– В прошлом году мы сезон фактически не завершили, ушли на карантин. Поэтому в нынешнем старались сделать больше, и это нам удалось. Например, часть концертов «Дальневосточной весны – 2020», которые не состоялись весной прошлого года, перенесли на осень 2020-го, и мы играли вместе с замечательной пианисткой Екатериной Мечетиной, например. А потом была «Дальневосточная весна – 2021», так вот и вышло, что у нас две «весны» в одном сезоне. В этом году на фестивале мы исполнили немало хорошей музыки, причем, что важно, русских композиторов – Рахманинова, Прокофьева, сыграли великолепную «Кармину Бурано».

В этом году ТСО исполняется 85 лет, и мы отметили эту дату концертом, на котором солисты оркестра выступили, показав все свои возможности.

– Какие концерты ждут поклонников ТСО в июне и начале июля?

– Начну с того, что 28 мая мы сыграем программу из произведений Арно Бабаджаняна и Микаэла Таривердиева, Андрея Петрова (6+). Она посвящена 100-летию со дня рождения Арно Арутюновича, одного из самых ярких советских композиторов, который писал для всех звезд советской эстрады.

В первом отделении прозвучит только музыка Арно Бабаджаняна, во втором – двух других замечательных советских композиторов.

Замечу, что на концерт билеты уже фактически раскуплены. И это о многом говорит.

В июне мы продолжим радовать любителей классической музыки. Так, 4 июня сыграем концерт, состоящий из произведений венгерского композитора Джордже Энеску (6+). В честь 140-летия со дня его рождения мы сыграем Первую и Вторую его симфонии. Во втором отделении прозвучит концерт Шопена для фортепиано с оркестром (6+). Солист – замечательный приморский пианист Георгий Андриенко.

11 июня в программе из цикла «Шедевры мировой классики» мы исполним произведения Антонина Дворжака (6+). Концерт посвящен его 180-летнему юбилею. Мы сыграем «Славянские танцы» и симфонию ре минор, очень популярные и любимые публикой произведения.

18 июня у нас концерт «Танго страсти» (6+), где прозвучат великолепные мелодии Астора Пьяццоллы, Гершвина, арии из оперетт… С нами выступит заслуженный артист России Валерий Сергеев, в его руках баян буквально поет о знойной страсти танго. Мы уже не раз играли вместе с этим солистом, в декабре большим концертом отметили его юбилей.

Программа «Танго страсти» очень нравится публике, мы представляли ее на ВЭФ, возили на гастроли, и каждый раз это был полный восторг.

И завершим мы сезон в июле, где будет два концерта.

2 июля – «Симфонический Голливуд» (12+), который тоже уже не раз показывали публике. Эта программа особенно любима молодым поколением слушателей.

9 июля – завершающий концерт сезона «Парад солистов» (6+), где каждый из мастеров ТСО выступит соло.

– А на будущее, на сезон 2021-2022 года строите планы?

– Грандиозные! Мы планируем открыть сезон 3 сентября концертом для гостей ВЭФ. Затем будет концерт в рамках фестиваля «Музыка стран АТР» (6+), которым мы надеемся возобновить международное сотрудничество с музыкантами из других стран. Есть планы, что участие в концерте примет пианистка из Южной Кореи.

Если говорить о грандиозных планах, то мы надеемся возобновить гастрольные туры. Из-за пандемии в 2020-м мы никуда не ездили, а ведь до того несколько лет активно гастролировали в Японии, Южной Корее, Китае. Я веду переговоры с продюсерами из наших стран-соседей и надеюсь, что в будущем сезоне мы вернемся к нормальной – в том числе гастрольной – жизни.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ