Монастырь на острове Галерея «Централь», уже больше года работающая в самом центре Владивостока – рядом с музеем имени Арсеньева, уверенно вошла в число тех выставочных пространств, что имеют четкую концепцию и представляют только высокохудожественные проекты. Новая фотовыставка – «Монашество. Тихоокеанский рубеж» (0+) – еще одно тому подтверждение.

Выставка посвящена 20-летию Свято-Серафимовского мужского монастыря на острове Русском. Почти полтора года фотограф Олег Семенов работал над ее созданием – каждые выходные, отпуска он проводил в монастыре, наблюдая за буднями и праздниками, за жизнью насельников и прихожан, запечатлевая увиденное в фотографиях. Из огромного количества снимков – больше трех тысяч – в экспозицию он отобрал 61, и это был тяжелый выбор. Но Олег Семенов, по его словам, держал в голове простую и четкую концепцию: каждый, кто придет на выставку, заинтересуется жизнью монастыря и захочет узнать больше.

– Сначала мне просто было любопытно посмотреть, как живут насельники, что происходит в монастыре, – говорит Олег Семенов. – Я думал сделать небольшой фоторепортаж, получил благословение настоятеля – игумена Климента. Но чем больше я входил в этот мир, в его великую в своей простоте жизнь, чем больше становился своим для насельников (а перестали обращать внимание на человека с камерой, разумеется, далеко не сразу), тем яснее понимал: буду делать совсем другой проект. Летопись – не летопись, но и наскоком, поверхностно, говорить о жизни обители не стану. Люди здесь настолько удивительные, целостные и разные, но объединенные глубокой духовностью, совсем другим пониманием жизни. У монахов жесткий график, для людей светских почти невыносимый: они встают в 3.30 утра, и весь их день –работа, молитвы…

Мне хотелось показать это, отразить в портретах их силу и индивидуальность, а пейзажами, снимками ежедневной жизни монастыря подчеркнуть красоту и своеобычность места.

Свято-Серафимовский монастырь на острове Русском основан на базе чудом сохранившейся полковой церкви 34-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Удивительно, что здание не было снесено в период борьбы с религией (другие полковые церкви на острове не уцелели). Восстановленный монахами храм обладает особой аурой, притягивающей как паломников, так и интересующихся.

– Я стал прихожанином монастыря, стал там исповедоваться и причащаться. Приезжаю туда без фотоаппарата – это стало частью моей жизни, – говорит Олег Семенов.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА