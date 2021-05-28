Рыба и овощи замедлили инфляцию В апреле в Приморье замедлился рост цен на овощи и рыбу. Основными причинами стали хорошая путина, а также увеличение поставок тепличных помидоров и огурцов местного производства, сообщили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России.

«Рост объема вылова тихоокеанской сельди привел к снижению цены на нее в апреле по сравнению с мартом. Еще одной причиной замедления годового роста цен на рыбу и рыбопродукты стало расширение ассортимента социальной региональной программы «Приморская рыба», который пополнили консервы из сельди и иваси», – отметил главный экономист экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.

Благодаря увеличению поставок приморских тепличных огурцов и помидоров значительно замедлился рост цен на них. Так, помидоры в Приморье дешевеют третий месяц подряд. Еще одной причиной замедления роста цен на овощную продукцию стала стабилизация поставок из Китая. Напомним, что в апреле прошлого года цены на овощи росли из-за ограничений на российско-китайской границе.

Одновременно в апреле ускорился годовой рост цен на куриное мясо и яйца, поскольку из-за роста стоимости импортных комбикормов и ветеринарных препаратов увеличились затраты производителей.

Благодаря замедлению роста цен на продовольственные товары годовая инфляция в Приморье также снизилась и в апреле 2021 года и составила 5,1 %, что заметно ниже, чем в целом по России, – 5,5 %.

Отдел экономики «В»