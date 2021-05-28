Возрос импорт «борщевой группы» За прошедшую неделю в Приморье из Китая ввезено 4583,8 тонны свежих овощей, фруктов и ягод, что почти на 70 тонн больше, чем было импортировано неделей ранее.

Как уточнили в пресс-службе регионального Россельхознадзора, с 17 по 23 мая поступило порядка 852 тонн томатов, 286 тонн сладкого и острого перца, 88 тонн салата и другой зелени, 213 тонн огурцов, 718 тонн репчатого лука и чеснока, 1085 тонн капусты различных видов, 256 тонн баклажанов, кабачков, тыквы, дайкона, редиса и имбиря, 2,3 тонны кукурузы, 27,5 тонны грибов, а также 1056 тонн свеклы и моркови.

В этом году значительно увеличился ввоз капусты и овощей «борщевой группы» – свеклы и моркови. Кроме того, выросли объемы импорта перца, кукурузы и грибов.

Всего с начала года в Приморье импортировано 53833,3 тонны плодоовощной продукции из Китая.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА