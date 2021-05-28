Ускорились со строительством жилья Более 640 тысяч квадратных метров жилья сдали в Приморье в прошлом году. Строители увеличили объемы и перевыполнили показатели национального проекта «Жилье и городская среда».

Об этом сообщили в пресс-службе региона со ссылкой на информацию губернатора Олега Кожемяко, озвученную в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности краевых властей на заседании Законодательного собрания Приморья.

По данным главы региона, в крае сохраняется тенденция к увеличению строительства жилья, в том числе индивидуальными застройщиками. Так, в 2020 году в Приморье построено 646 тысяч квадратных метров жилья, что на 17 % больше уровня 2019 года. В том числе многоквартирных домов – 394 тысячи квадратных метров, индивидуального жилищного строительства – 252 тысячи. Больше всего строят во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артеме.

Кроме того, продолжается работа по переселению людей из ветхого и аварийного жилья, восстановлению в правах обманутых дольщиков.

«На конец 2020 года ликвидировано 19,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья, переселено 990 человек. Введены в эксплуатацию шесть долгостроев, восстановлены в правах более 1,1 тысячи человек. C мертвой точки сдвинуто строительство жилого поселка ЖСК «Остров» (на территории Русского острова. – Прим. ред.). Надеюсь, в этом году сдадим дома первой очереди», – отметил Олег Кожемяко.

Комментарий

– За последние годы в крае в эксплуатацию введены в общей сложности 15 домов для обманутых дольщиков. Более 2,5 тысячи семей получили ключи от квартир. Почти тысячу квартир только в прошедшем году получили дети-сироты, идет целенаправленная работа по переселению из аварийного жилья, – отметил председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик.

– Проделанная работа влияет не только на социальную справедливость, но и на общие показатели по объему строительства в Приморском крае. Появляется возможность заселить людей в доступное жилье, в первую очередь тех, кто в этом особо нуждается, – считает руководитель АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга Сун-жаю.

Отдел экономики «В»

Фото из архива «В»