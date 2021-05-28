Предприниматели сконцентрировались на торговле и транспортных услугах В минувшую среду, 26 мая, в стране отмечали День российского предпринимательства. Сегодня 75 % предприятий, работающих в России, являются представителями малого бизнеса. Они дают работу порядка 15 млн человек.

По данным пресс-службы региона, в настоящее время в Приморье действует 85,6 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса, из них почти 55 % – индивидуальные предприниматели. В этой сфере занято 305 тысяч человек с учетом самозанятых граждан, то есть почти треть трудоспособного населения края.

По данным Приморскстата, в валовом региональном продукте Приморья доля субъектов малого и среднего бизнеса превышает 30 %. Основное количество малых предприятий края относится к сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств (37 %). На втором месте по популярности у малого бизнеса – транспортировка и хранение – 12 %, к сфере строительства относится 10 % малых предприятий, к промышленному производству – 7 %.

Большинство индивидуальных предпринимателей также заявили основным видом деятельности торговлю, транспортные услуги и строительство.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в развитие предпринимательства. Особенно пострадала сфера туризма и общепита. Так, доля малого и среднего бизнеса в краевом обороте общепита за 2020 год сократилась более чем на 20 процентных пунктов – с 86 % в 2019 году до 64 % в 2020-м.

Отдел экономики «В»