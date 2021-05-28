На голубом газу Владивостокскую ТЭЦ-2 планируют полностью перевести на природный газ. Первый из трех оставшихся на станции угольных котлов намерены газифицировать еще до конца этого года, последний – в 2025-м.

Как пояснили в пресс-службе филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», согласно проекту топливом Владивостокской ТЭЦ-2 изначально был бурый уголь. В 2011-2013 годах на природный газ были переведены 10 из 14 котлоагрегатов станции. Проект завершения газификации предусматривает перевод на более экологичный вид топлива трех котлоагрегатов, еще один будет выведен из эксплуатации и демонтирован.

Уже начаты работы по переводу на газ котлоагрегата № 14: на сегодняшний день завершен демонтаж ненужного при сжигании газа оборудования: пылеугольных горелок, мельниц-вентиляторов и т.п. Ведется очистка и обследование внутренних поверхностей котлоагрегата.

Как ожидается, завершение газификации Владивостокской ТЭЦ-2 позволит повысить эффективность работы станции, снизить расходы топлива на производство электроэнергии и тепла. Значительно сократятся затраты электроэнергии на собственные нужды станции за счет полного исключения из технологического процесса оборудования систем топливоподачи и пылеприготовления котлоагрегатов. В перспективе также ожидается значительное сокращение затрат на ремонт оборудования.

Полный переход на газ позволит существенно улучшить экологическую ситуацию во Владивостоке: значительно сократятся выбросы и прекратится накопление золошлаковых отходов.

Помимо полного перевода станции на голубое топливо в планах и масштабная модернизация Владивостокской ТЭЦ-2. Работы намечено начать в текущем году. Будут полностью заменены на новые три самых старых турбоагрегата станции, демонтированы шесть изношенных котлоагрегатов, а вместо них смонтированы три новых повышенной мощности. Кроме того, заменят электротехническое и вспомогательное оборудование, реконструируют и само здание станции. В результате модернизации электрическая мощность станции возрастет до 574 МВт, тепловая мощность – до 1115 Гкал/ч.

Справка «В»

Владивостокская ТЭЦ-2 – крупнейший энергообъект в столице Приморья, станция играет ключевую роль в обеспечении города электроэнергией, теплом и горячей водой. Установленная электрическая мощность Владивостокской ТЭЦ-2 составляет 497 МВт, тепловая мощность – 1051 Гкал/ч.

Отдел экономики «В»

Фото с сайта www.dvgk.ru