Так ли безопасна электронная альтернатива обычным сигаретам? Очень часто тему общешкольных родительских собраний, куда приглашают инспекторов по делам несовершеннолетних и наркологов, обозначают одним словом – вейпы. Стол в школьном актовом зале обычно завален электронными сигаретами всех систем. Их учителя отбирают у школьников.

Родителей на такие собрания приходит мало. Обычно ответственные мамы и папы, чьи дети точно не употребляют психоактивные вещества, находят время на родительские собрания. Как выясняется, нередко те, кто не пришел, сами покупают своим детям вейпы, считая, что они безопаснее сигарет. С подобным сталкиваются педагоги разных школ Владивостока, отмечает Александр Кубиков, заведующий кабинетом профилактики наркологических расстройств ГБУЗ КНД.

«Само слово «вейп» образовано от английского vaping, то есть «парение», – поясняет Александр Кубиков. – Некая жидкая субстанция под влиянием химической и тепловой реакции превращается в пар. И этот пар вейпер вдыхает, пропуская через легкие. Вейперами часто становятся те, кто пытается отказаться от табака, считая вейпы безопасной альтернативой сигаретам. Изобретатели продавливают безопасность вейпов, позиционируя их именно как «программу снижения вреда» потребления табака. Но это далеко не так. Исследования по мнимой безопасности вейпов финансировали крупнейшие табачные корпорации, проплачивая заранее нужный им результат. Длительные эксперименты на животных не проводились. Общественность уже бьет тревогу. Несколько лет назад в США заговорили о непонятной болезни, которая поражает подростков, практикующих вейпинг. Появлялись боль в груди, одышка, лихорадка, температура, потеря веса. За неделю симптомы нарастали, требовались реанимационные мероприятия. Инфекция отсутствовала. Причиной являлось «парение». Зафиксировано шесть летальных исходов заболевания, 450 человек в 14 штатах госпитализировано. Специализированного лечения нет, есть только поддерживающая терапия».

Сегодня в Америке никто уже не спорит о вреде электронных курительных гаджетов вейпов, отмечает Александр Кубиков.

Разберемся, в чем конкретно состоит опасность. Вейп может содержать никотин, поясняет эксперт. В таком случае никотиновая зависимость развивается по тем же законам, как если бы потребитель курил обычные сигареты. Если вейп без никотина, в жидкости все равно содержится пропиленгликоль, разрушающий бронхи и легкие. Глицерин делает кровь густой и вязкой, что ведет к образованию тромбов, к инсульту. И, наконец, существует банальная аллергия: одна затяжка «паром» может уложить человека на больничную койку.

А что говорят серьезные научные исследования на этот счет? В 2019 году Читинская государственная медицинская академия опубликовала результаты долгосрочного эксперимента на крысах. Исследования длились два года. Сотрудники кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии обнаружили у крыс, подвергающихся систематическому «окуриванию» вейпами, множество заболеваний, отмечает Александр Кубиков. «Крысы стали слабыми и малоактивными. Развилось бесплодие. Здоровые клетки печени переродились в жировую ткань. Нарушилась фильтрация и проводимость почек. Легкие и бронхи местами слиплись, местами расширились, в некоторых случаях фиксировались раковые клетки. Вывод: вейп весьма и весьма токсичен, приводит к необратимым изменениям в организме. Такова объективная информация о вейпах. Родители, подумайте, стоит ли покупать себе или своему ребенку яд в красивой электронной упаковке», – призывает к благоразумию заведующий кабинетом профилактики наркологических расстройств ГБУЗ КНД.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта pixabay.com