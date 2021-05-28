Роспотребнадзор призвал усилить меры против COVID-19 в Приморье В крае идет сезонный рост заболеваемости, в том числе коронавирусной инфекцией. Как сообщили в пресс-службе региона, об этом было заявлено в минувший четверг, 27 мая, в ходе заседания оперативного штаба.

По словам главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, из-за сезонной миграции, начала периода отпусков в крае наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

«Вирус циркулирует среди населения, он никуда не исчез. Коэффициент прироста заболевших увеличился с 0,9 до 1,1 за последнее время. Заболевают люди всех возрастов, причем 45 % заразившихся – это работающие», – уточнила она.

Чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего увеличения числа инфицированных, нужно идти двумя путями – вакцинация и соблюдение санитарных требований.

«Нужно усилить контроль за соблюдением эпидтребований в магазинах, транспорте, общественных местах, на предприятиях. Соблюдать масочный режим. Кроме того, необходимо ввести запрет на проведение массовых мероприятий на территории края, активизировать работу административных комиссий, правоохранительных органов по пресечению нарушений санитарных норм», – пояснила Татьяна Детковская.

Губернатор Олег Кожемяко призвал глав муниципальных образований и профильных ведомств следовать предписаниям Роспотребнадзора.

«Прежде всего акцент делаем на вакцинацию, разворачиваем прививочные пункты, параллельно усиливаем контроль за соблюдением санитарных требований. Наша общая задача – не допустить роста заболеваемости», – заявил глава региона.

Справка

По состоянию на 27 мая коронавирусом заболели 44240 приморцев (+32 за сутки), выздоровели 41473 человека, количество летальных исходов за весь период эпидемии – 730.

144784 жителя края вакцинировались от COVID-19. Обе положенные прививки сделали уже 104585 из них.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА